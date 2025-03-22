Житель Самарской области "купил" у мошенников криптовалюту на 212 тыс. рублей

В Самарской области 56-летний мужчина стал жертвой обманной схемы, известной как "мошеннические раздачи". Суть заключается в том, что злоумышленники предлагают жертвам криптовалюту по привлекательной цене и обещают большие выплаты при небольшом вложении.
Именно такое объявление местный житель увидел в мессенджере.
Продавец убедил мужчину в подлинности покупки и потребовал срочно внести предоплату через систему быстрых платежей. Потерпевший перевел в общей сложности 212 тыс. руб. двумя транзакциями. После чего "продавец" перестал выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы