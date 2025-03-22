Житель Самарской области "купил" у мошенников криптовалюту на 212 тыс. рублей

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В Самарской области 56-летний мужчина стал жертвой обманной схемы, известной как "мошеннические раздачи". Суть заключается в том, что злоумышленники предлагают жертвам криптовалюту по привлекательной цене и обещают большие выплаты при небольшом вложении.