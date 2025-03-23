Гандбольная "Лада" проиграла "Черноморочке"

В своем восьмом матче второй части предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" (за 1-6 места) в Новороссийске "Лада" уступила "Черноморочке" — 27:33 (15:18).

Все три предыдущих очных поединка тольяттинки "морячкам" в нынешнем сезоне проиграли. А с учетом горькой и непоправимой неудачи в четвертьфинале плей-офф предыдущего чемпионата были ими биты до сегодняшнего междусобойчика уже четырежды подряд. Не нарушилась безрадостная для волжанок череда и в этот раз. Хотя только победа сохраняла подопечным Екатерины Маренниковой в преддверии визита в Краснодар устойчивые шансы на продолжение борьбы с "Кубанью" за пятое место по итогам "регулярки". И настрой у наших, исходя из этого почти ультимативного условия, был самый что ни на есть боевой.

Но у "Черноморочки" он тоже априори находился на отметке "максимум". Еще недавно она прочно восседала на второй позиции, а для сохранения теперь хотя бы третьей после нескольких осечек не могла себе позволить лишнего гостеприимства, принимая "Ладу". Южанки хлебосольством и не блеснули, принявшись после трехминутной равной перестрелки уверенно наращивать отрыв. В середине первой половины встречи он достиг пяти мячей.

Наши огрызнулись тремя подряд голами (11:9), но продолжить в том же духе не сумели и на 26-й минуте откатились вновь назад (16:11).

После перерыва, еще до наступления которого пара мячей была отыграна, погоня разгорелась с новой силой. Добавил жару факт того, что в нашей "рамке" Юлия Кунцевич, перезагрузившись в раздевалке, наконец-то обрела себя. До отдыха тольяттинская "единичка" не сумела нейтрализовать ни одного броска из восьми по своим воротам. А ее напарница Дарья Сёмина лишь дважды отвела угрозу от них, хотя оба ее сэйва были из разряда своевременных и классных. С самого начала же второго тайма Юлины "спасения" пошли как по заказу — одно за другим. Не случайно после этой встречи белорусского голкипера признали в "Ладе" лучшим игроком.

Когда на 36-й минуте ей прилетело кожаным снарядом в голову, за что Наталью Никитину арбитры наказали "двушником", "Лада" в третий раз за матч, реализовав броском Ольги Фоминой большинство, сократила отставание до двух мячей. Но встревоженным "морячкам" менее пяти минут хватило, чтобы тремя голами кряду всё восстановить (23:18) и даже вскоре нарастить преимущество до "плюс шести". Наши, оказавшись под таким нешуточным давлением, не сдрейфили. Из-под завала выкарабкались! Усилиями молодежи, которая преобладала у волжанок на площадке вплоть до самого финиша, фора за пять без малого минут до сирены снова возвратилась к прежнему размеру (29:27).

Но и очередная серия попыток преодолеть ту же разницу в счете была обречена на неудачу. Различные огрехи, присущие игрокам с нехваткой опыта, привели к тому, что гости пропустили четыре голевые атаки южанок, на которые не ответили ничем. То промах, то пробежка… На закуску — незабитый "семерик". Да и Елизавета Дяченко в воротах "Черноморочки", как и в Тольятти на самом старте второго этапа, была хороша. Теперь для перемещения перед плей-офф на пятую строчку в турнирной таблице "Ладе" мало добиться 26 марта полновесного успеха в Краснодаре, куда она переедет из Новороссийска за день до игры. Нужно еще дома в заключительном туре регулярного сезона совершить нечто похожее на подвиг — одолеть лидирующий "Ростов-Дон". И надеяться на то, что "Кубань" в Астрахани тем же апрельским вечером не победит.