"Энергия новых побед": в Самаре отметили 15-летие радиостанции "Маяк"

21 марта радиостанция "Маяк-Самара", входящая в главный медиахолдинг страны — ГТРК, провела праздничный эфир, посвященный своему 15-летию. В прямом эфире прошел финал юбилейного проекта "Энергия новых побед", на который были приглашены федеральные ведущие, именитые гости и знаковые фигуры региона.

Эфир дополнили прямые включения с федерального "Маяка" и главные темы о развитии отечественного радиовещания, медиа и общества.

Первым стало включение из самарской студии в федеральный эфир программы "Физики и лирики", которую ведут Маргарита Митрофанова и Денис Николаев. С ними самарские ведущие поговорили о региональном радиовещании.

С федеральными ведущими шоу "Как знать" Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе участники проекта "Маяк. Энергия новых побед" поговорили о том, чем сегодня интересно разговорное радио и какие темы волнуют людей в регионах.

К празднованию в студии ГТРК "Самара" присоединился и телерадиоведущий Владимир Аверин, который был на Днях Рождениях "Маяка" в 2011 и в 2019 годах. Вместе с ним вспомнили яркие моменты праздников.

По традиции каждый год праздник проходит в рамках определенной темы. В 2025-м на "Маяке" выбрали лозунг "Энергия новых побед". Он созвучен объявленному президентом России Году защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Гостями эфиров "Маяка" стали общественные деятели, блогеры, известные адвокаты, руководители и ведущие специалисты компаний самых разных отраслей. Они поделились с аудиторией своим опытом и рассказали, где берут энергию для достижения успеха в профессии и личной жизни.

В течение праздничного эфира в главной студии ГТРК "Самара" ведущие поблагодарили друзей и партнеров, которые стали участниками проекта, а на сцене прошла торжественная церемония вручения наград в различных номинациях: "Энергия красоты", "Энергия жизни", "Энергия защиты", "Энергия лидерства", "Энергия семьи", "Энергия развития" и другие.

Награды в последних двух номинациях вручила директор ГТРК "Самара", депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Елена Крылова.

Юбилейный эфир не мог обойтись без музыки. Специальный гость — шиз-оркестр "Каша", давно знакомый слушателям "Маяка" по музыкальным эфирам. Музыканты подарят зрителям и слушателям яркие эмоции и заряд праздничного настроения.

Директор ГТРК "Самара" Елена Крылова:

— Спасибо огромное, конечно, всему коллективу и нашим замечательным радиослушателям и телезрителям, которые приняли в этом проекте самое активное участие! Он состоялся только благодаря тому, что они были неравнодушны и откликнулись на наш призыв, спели замечательные песни. Спасибо почетному жюри, которое это тоже отметило. Это наша общая с огромной аудиторией ГТРК "Самара" награда.