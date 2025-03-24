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Общество

Молодежь Самары и Снежного объединяется для сохранения истории и создания новых возможностей

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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20 марта в историческом парке "Россия — моя история" состоялся телемост между городами-побратимами Самарой и Снежным Донецкой Народной Республики.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

Более 200 участников — активисты поисковых отрядов, "Молодой гвардии", "Юнармии", студенты колледжей, курсанты военных центров, волонтеры Победы и делегация из Снежного — обсудили значение Великой Победы, героизм советского народа и важность сохранения исторической правды. Мероприятие стало первым шагом в цикле событий, приуроченных к 80-летию Победы, и заложило основу для долгосрочного сотрудничества.

В рамках телемоста участники поделились историями из поисковой работы и добровольческих проектов. Евгений Ривкинд, председатель Самарского отделения "Поискового движения России", отметил, что уже четыре года самарские поисковики не только доставляют гуманитарную помощь в Снежное, но и организуют там выставки с артефактами Великой Отечественной войны и фрагментами вооружения СВО.

"Теперь мы готовы передать наш опыт молодому поколению Донбасса", — добавил он.

Важной частью встречи стали планы на 2025 год. Весной самарские добровольцы проведут в Снежном первую "Школу молодого поисковика" для 150 подростков. Программа включает обучение архивному делу, эксгумационным работам, музейному проектированию и информационному сопровождению поисковой деятельности.

В холле исторического парка гости могли ознакомиться с интерактивной выставкой Самарского отделения "Поискового движения России" — там представили реликвии военных лет, документы и материалы современных экспедиций. Отдельно подчеркнули, что с 2022 года самарские волонтеры каждые полгода проводят в Снежном выездные мероприятия и отправляют гуманитарные грузы для мирных жителей и военнослужащих.

Сотрудничество Самары и Снежного давно вышло за рамки формального побратимства. Совместные проекты, обмен опытом и живой диалог молодежи укрепляют связь поколений, сохраняя память о подвиге предков и открывая новые горизонты для развития двух регионов.

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И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

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Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

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