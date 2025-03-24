Молодежь Самары и Снежного объединяется для сохранения истории и создания новых возможностей

20 марта в историческом парке "Россия — моя история" состоялся телемост между городами-побратимами Самарой и Снежным Донецкой Народной Республики.
Более 200 участников — активисты поисковых отрядов, "Молодой гвардии", "Юнармии", студенты колледжей, курсанты военных центров, волонтеры Победы и делегация из Снежного — обсудили значение Великой Победы, героизм советского народа и важность сохранения исторической правды. Мероприятие стало первым шагом в цикле событий, приуроченных к 80-летию Победы, и заложило основу для долгосрочного сотрудничества.
В рамках телемоста участники поделились историями из поисковой работы и добровольческих проектов. Евгений Ривкинд, председатель Самарского отделения "Поискового движения России", отметил, что уже четыре года самарские поисковики не только доставляют гуманитарную помощь в Снежное, но и организуют там выставки с артефактами Великой Отечественной войны и фрагментами вооружения СВО.
"Теперь мы готовы передать наш опыт молодому поколению Донбасса", — добавил он.
Важной частью встречи стали планы на 2025 год. Весной самарские добровольцы проведут в Снежном первую "Школу молодого поисковика" для 150 подростков. Программа включает обучение архивному делу, эксгумационным работам, музейному проектированию и информационному сопровождению поисковой деятельности.
В холле исторического парка гости могли ознакомиться с интерактивной выставкой Самарского отделения "Поискового движения России" — там представили реликвии военных лет, документы и материалы современных экспедиций. Отдельно подчеркнули, что с 2022 года самарские волонтеры каждые полгода проводят в Снежном выездные мероприятия и отправляют гуманитарные грузы для мирных жителей и военнослужащих.
Сотрудничество Самары и Снежного давно вышло за рамки формального побратимства. Совместные проекты, обмен опытом и живой диалог молодежи укрепляют связь поколений, сохраняя память о подвиге предков и открывая новые горизонты для развития двух регионов.
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???