Молодежь Самары и Снежного объединяется для сохранения истории и создания новых возможностей

20 марта в историческом парке "Россия — моя история" состоялся телемост между городами-побратимами Самарой и Снежным Донецкой Народной Республики.

Более 200 участников — активисты поисковых отрядов, "Молодой гвардии", "Юнармии", студенты колледжей, курсанты военных центров, волонтеры Победы и делегация из Снежного — обсудили значение Великой Победы, героизм советского народа и важность сохранения исторической правды. Мероприятие стало первым шагом в цикле событий, приуроченных к 80-летию Победы, и заложило основу для долгосрочного сотрудничества.

В рамках телемоста участники поделились историями из поисковой работы и добровольческих проектов. Евгений Ривкинд, председатель Самарского отделения "Поискового движения России", отметил, что уже четыре года самарские поисковики не только доставляют гуманитарную помощь в Снежное, но и организуют там выставки с артефактами Великой Отечественной войны и фрагментами вооружения СВО.

"Теперь мы готовы передать наш опыт молодому поколению Донбасса", — добавил он.

Важной частью встречи стали планы на 2025 год. Весной самарские добровольцы проведут в Снежном первую "Школу молодого поисковика" для 150 подростков. Программа включает обучение архивному делу, эксгумационным работам, музейному проектированию и информационному сопровождению поисковой деятельности.

В холле исторического парка гости могли ознакомиться с интерактивной выставкой Самарского отделения "Поискового движения России" — там представили реликвии военных лет, документы и материалы современных экспедиций. Отдельно подчеркнули, что с 2022 года самарские волонтеры каждые полгода проводят в Снежном выездные мероприятия и отправляют гуманитарные грузы для мирных жителей и военнослужащих.

Сотрудничество Самары и Снежного давно вышло за рамки формального побратимства. Совместные проекты, обмен опытом и живой диалог молодежи укрепляют связь поколений, сохраняя память о подвиге предков и открывая новые горизонты для развития двух регионов.