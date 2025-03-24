На VI Межрегиональном Форуме "Содействие" в Тольятти обсуждались вопросы взаимодействия бизнеса и власти

Форум "Содействие" выступил площадкой для диалога и между бизнесом, властью и обществом. На форум были приглашены предприниматели, представители городских и региональных органов законодательной и исполнительной власти, государственные институты развития, юридическое сообщество, руководители некоммерческих организаций, ветераны СВО.
Форум начался с пленарного заседания "Бизнес и власть Самарской области. Есть ли шанс на сотрудничество". Представители бизнес-сообщества рассказали о тех проблемах, с которыми они сталкиваются на сегодняшний момент. Многие из них выступили с конкретными предложениями о возможных путях их решения. Так, Светлана Чепайкина, директор Центра развития бизнеса "Формула Роста", общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей Самарской области, рассказала как о сложностях, так и о новых возможностях при работе предприятий с гособоронзаказами, поделилась опытом внедрения на производстве работы с контрактами в рамках ГОЗ. Директор ООО "Машиностроение" Николай Шишкин затронул насущную для всех тему подготовки кадров для промышленности региона, а также выступил с инициативой помочь в трудоустройстве и адаптации ребят, возвращающихся с СВО. На заседании прозвучало еще много интересных и жизненно важных предложений со стороны предпринимателей.
Как же правильнее и эффективнее бизнесу выстроить отношения с властью — своим опытом с участниками Форума поделился Константин Титов — губернатор Самарской области в 1996–2007 г.г, почетный гражданин и советник действующего губернатора. О значимой роли законодателей и общественности в защите бизнеса собравшимся напомнил Валерий Фомичев — президент ТПП Самарской области, экс-заместитель Председателя Правительства Самарской области и руководитель аппарата Правительства области.
Свою позицию обозначили также руководители региональных отделений СРО ООО "Опора России", СРО ООО "Деловая России".
На типичные ошибки, которые совершает бизнес при общении с органами государственной власти, обратил внимание присутствующих Игорь Губайдуллин — экс министр промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия, эксперт в сфере GR для бизнеса.
Далее состоялось 8 спецсессий — круглых столов по основным направлениям защиты бизнеса, на которых обсуждались уголовные риски и основные угрозы в бизнесе, риски при совершении налоговых нарушений, риски руководителей и собственников бизнеса, проблемы и возможности при гособронзаказах и многое другое. Была затронута роль некоммерческих организаций при взаимодействии бизнеса и власти, а также социализация и новые возможности для ветеранов СВО. Опытные эксперты из профильных сфер деятельности разобрали самые актуальные и наболевшие вопросы бизнеса. Участники форума обменялись опытом, получили рекомендации для безопасного ведения бизнеса, познакомились с юридической практикой по острым проблемам.
Председатель координационного совета Людмила Сенилова подчеркнула: "Сегодняшняя реальность делает новые вызовы бизнесу, и крайне важно услышать голос каждого конкретного предпринимателя и узнать о его трудностях. Это помогает обратить внимание властей на ту или иную проблему и вовремя отреагировать, оказать необходимую поддержку.
Участники форума в своих выступлениях отметили, что мешает развитию бизнеса. Все острые вопросы были услышаны".
Основные выводы и полученные результаты Форума "Содействие" будут сформулированы в итоговой Резолюции, которая будет направлена в профильные министерства и ведомства.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..