На VI Межрегиональном Форуме "Содействие" в Тольятти обсуждались вопросы взаимодействия бизнеса и власти

Форум "Содействие" выступил площадкой для диалога и между бизнесом, властью и обществом. На форум были приглашены предприниматели, представители городских и региональных органов законодательной и исполнительной власти, государственные институты развития, юридическое сообщество, руководители некоммерческих организаций, ветераны СВО.

Форум начался с пленарного заседания "Бизнес и власть Самарской области. Есть ли шанс на сотрудничество". Представители бизнес-сообщества рассказали о тех проблемах, с которыми они сталкиваются на сегодняшний момент. Многие из них выступили с конкретными предложениями о возможных путях их решения. Так, Светлана Чепайкина, директор Центра развития бизнеса "Формула Роста", общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей Самарской области, рассказала как о сложностях, так и о новых возможностях при работе предприятий с гособоронзаказами, поделилась опытом внедрения на производстве работы с контрактами в рамках ГОЗ. Директор ООО "Машиностроение" Николай Шишкин затронул насущную для всех тему подготовки кадров для промышленности региона, а также выступил с инициативой помочь в трудоустройстве и адаптации ребят, возвращающихся с СВО. На заседании прозвучало еще много интересных и жизненно важных предложений со стороны предпринимателей.

Как же правильнее и эффективнее бизнесу выстроить отношения с властью — своим опытом с участниками Форума поделился Константин Титов — губернатор Самарской области в 1996–2007 г.г, почетный гражданин и советник действующего губернатора. О значимой роли законодателей и общественности в защите бизнеса собравшимся напомнил Валерий Фомичев — президент ТПП Самарской области, экс-заместитель Председателя Правительства Самарской области и руководитель аппарата Правительства области.

Свою позицию обозначили также руководители региональных отделений СРО ООО "Опора России", СРО ООО "Деловая России".

На типичные ошибки, которые совершает бизнес при общении с органами государственной власти, обратил внимание присутствующих Игорь Губайдуллин — экс министр промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия, эксперт в сфере GR для бизнеса.

Далее состоялось 8 спецсессий — круглых столов по основным направлениям защиты бизнеса, на которых обсуждались уголовные риски и основные угрозы в бизнесе, риски при совершении налоговых нарушений, риски руководителей и собственников бизнеса, проблемы и возможности при гособронзаказах и многое другое. Была затронута роль некоммерческих организаций при взаимодействии бизнеса и власти, а также социализация и новые возможности для ветеранов СВО. Опытные эксперты из профильных сфер деятельности разобрали самые актуальные и наболевшие вопросы бизнеса. Участники форума обменялись опытом, получили рекомендации для безопасного ведения бизнеса, познакомились с юридической практикой по острым проблемам.

Председатель координационного совета Людмила Сенилова подчеркнула: "Сегодняшняя реальность делает новые вызовы бизнесу, и крайне важно услышать голос каждого конкретного предпринимателя и узнать о его трудностях. Это помогает обратить внимание властей на ту или иную проблему и вовремя отреагировать, оказать необходимую поддержку.

Участники форума в своих выступлениях отметили, что мешает развитию бизнеса. Все острые вопросы были услышаны".

Основные выводы и полученные результаты Форума "Содействие" будут сформулированы в итоговой Резолюции, которая будет направлена в профильные министерства и ведомства.