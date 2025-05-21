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Происшествия

Дело о странной смерти двух самарцев в Оренбуржье прекратили

БУГУРУСЛАН. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Оренбургской области прекращено уголовное дело, возбуждавшееся по факту гибели двух самарцев - Михаила Федорова и Максима Благодатского. Об этом редакции "Волга Ньюс" сообщили близкие погибших, предоставив копию постановления Бугурусланского межрайонного следственного отдела СК РФ.

В документе указывается, что дело прекращено 10 апреля в связи с отсутствием состава преступления.

Близкие Федорова и Благодатского уже обратились по этому факту к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Напомним, тела мужчин были обнаружены в Бугурусланском районе Оренбургской области в начале июня 2024 года. Они находились на заднем сиденье машины Михаила Федорова. По неофициальной версии, мужчины якобы отравились попутным нефтяным газом при работе с незаконной нефтеврезкой, а затем их тела вывезли с места, чтобы не навлекать проблем на криминальный бизнес.

Якобы 42-летние Михаил и Максим рассказывали близким, что в составе бригады занимались незаконной добычей нефтепродуктов из магистрального трубопровода в районе сел Асекеево и Заглядино. Добытые нефтепродукты, по их словам, перевозили на месторождение нефти около села Пилюгино, откуда потом сдавали на нефтебазу, как добытые законным путем.

Вечером 27 мая Михаил позвонил супруге и сказал, что он в ночь выходит на "новый объект". После этого связь с ним пропала. А спустя неделю полицейские сообщили семьям о найденных телах.

По факту их смерти возбуждалось уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Пока не понятно, почему следствие "развидело" состав преступления.

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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