Из-за вытяжки на пожаре в Тольятти погиб мужчина

В понедельник, 24 марта, квартире многоэтажки загорелась мебель и бытовая техника. Очагом возгорания стала электрическая кухонная вытяжка, работавшая ночью.

Огнеборцы МЧС России эвакуировали из дома 10 человек, из них несколько детей. Пламя на 8 кв. м потушили 26 специалистов и восемь единиц техники.

На пожаре погиб 42-летний мужчина, сообщает пресс-служба МЧС России.



