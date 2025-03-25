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Преступления Происшествия

Самарчанка перевела 1 млн руб. мошенникам, "спасая" свои деньги

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 64-летней женщине поступил звонок в мессенджере. Неизвестный представился главным экспертом Федерального казначейства. Он сообщил, что на бывшем рабочем месте, где потерпевшая раньше работала, произошла утечка информации, и на ее имя был оформлен кредит.

Для "спасения" ситуации мошенник предложил открыть "безопасный счет". После этого с женщиной связался "юрист ", который убедил ее положить деньги - 1 млн - на указанный счет, что она и сделала.

Злоумышленники перестали выходить на связь. Женщина осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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