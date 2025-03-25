Самарчанка перевела 1 млн руб. мошенникам, "спасая" свои деньги

В Самаре 64-летней женщине поступил звонок в мессенджере. Неизвестный представился главным экспертом Федерального казначейства. Он сообщил, что на бывшем рабочем месте, где потерпевшая раньше работала, произошла утечка информации, и на ее имя был оформлен кредит.

Для "спасения" ситуации мошенник предложил открыть "безопасный счет". После этого с женщиной связался "юрист ", который убедил ее положить деньги - 1 млн - на указанный счет, что она и сделала.

Злоумышленники перестали выходить на связь. Женщина осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.