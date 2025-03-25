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Преступления Происшествия

Киберпреступники украли у самарцев 3,5 млрд рублей

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 году в Самарской области были зафиксированы 48,5 тыс. преступлений. Из них 34% совершены с использованием кибертехнологий. Более половины таких преступлений не раскрыты. Об этом 25 марта на заседании губдумы сообщил начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов.

По его словам, ущерб от киберпреступлений составляет 3,5 млрд рублей. Пострадали 5,5 тыс. жителей, в том числе 1,2 тыс. пенсионеров, которые отдают мошенникам последние деньги.

"Доля киберпреступлений постоянно растет. Уже сейчас мы понимаем, что по итогу первого полугодия 2025 года она достигнет 40%. Ежедневно мы выявляем многомиллионные хищения", — отметил Игорь Иванов.

Начальник ГУ МВД отметил, что для борьбы с киберпреступлениям наращивается штат квалифицированных в этой области полицейских, налажено взаимодействие с банками и ведется профилактическая работа в СМИ, социальных сетях, чтобы граждане не поддавались на слова мошенников. Однако зачастую "обработка" столь серьезная, что граждане приходят в банки снимать деньги как под гипнозом. Хотя были и случаи, когда с помощью сотрудников банков и оперативной реакции полицейских хищение денег удавалось предотвратить.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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