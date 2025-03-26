Сотрудник КбшЖД похитил цветной металл на 19 млн рублей

Приволжская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении имущества на сумму свыше 19 млн рублей в отношении должностного лица ОАО "РЖД", сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Сотрудник Куйбышевской дирекции тяги обвиняется по статье "Мошенничество, совершенное организованной преступной группой, в особо крупном размере".

По версии следствия, в 2018 году ведущий технолог Куйбышевской дирекции тяги в составе организованной группы похитил путем обмана лом цветного металла массой более 50 тонн при его утилизации, завышая объемы продаваемого лома черного металла. При продаже коммерческим организациям электродвигателей в качестве лома металла в приемо-сдаточные акты вносились заведомо ложные сведения о его фактической массе путем занижения объема цветных и завышения черных металлов.

В результате неправомерных действий юридическому лицу причинен ущерб на сумму свыше 19 млн рублей.

Транспортным прокурором уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Самары для рассмотрения по существу.В отношении остальных соучастников преступления расследование уголовного дела продолжается. В целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.