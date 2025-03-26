На большинстве самарских рек пик половодья прошел почти на месяц раньше, чем обычно

Специалисты Приволжского УГМС представили недельный обзор развития половодья в Самарской области. Синоптики констатировали: на большинстве рек (кроме рек Самара, Большой Кинель - Тимашево) 17-20 марта прошли пики весеннего половодья. Это на 20-26 дней раньше среднемноголетних дат.

Максимальные уровни воды были ниже среднемноголетних значений на 18 — 127 см, на р. Большой Иргиз — с. Украинка выше среднемноголетнего значения на 24 см. Общая прибыль над меженными отметками составила 132 — 352 см.

Также на прошедшей неделе на реках наблюдались подъемы уровней воды на 1 — 166 см за сутки.

"На реках Самара, Большой Кинель — Тимашево продолжается повышение уровней воды. Общая прибыль над меженными отметками на реках Самара, Большой Кинель — Тимашево составила 60 — 363 см", — отмечается в сообщении.

Кроме того, на реках наблюдается ледостав с полыньями, лед тает на месте, остаточные забереги, ледоход, на реке Большой Кинель — Тимашево затор льда выше и ниже поста. На реках Сок, Чагра, Малый Кинель, Большой Кинель –с. Азаматово, Большой Иргиз — Украинка в створах гидропостов чисто. Большинство рек (кроме реки Самара — пгт. Алексеевка) вскрылись ото льда 10 — 20 марта, что на 14 — 22 дня раньше среднемноголетних дат.