На большинстве самарских рек пик половодья прошел почти на месяц раньше, чем обычно

Специалисты Приволжского УГМС представили недельный обзор развития половодья в Самарской области. Синоптики констатировали: на большинстве рек (кроме рек Самара, Большой Кинель - Тимашево) 17-20 марта прошли пики весеннего половодья. Это на 20-26 дней раньше среднемноголетних дат.
Максимальные уровни воды были ниже среднемноголетних значений на 18 — 127 см, на р. Большой Иргиз — с. Украинка выше среднемноголетнего значения на 24 см. Общая прибыль над меженными отметками составила 132 — 352 см.
Также на прошедшей неделе на реках наблюдались подъемы уровней воды на 1 — 166 см за сутки.
"На реках Самара, Большой Кинель — Тимашево продолжается повышение уровней воды. Общая прибыль над меженными отметками на реках Самара, Большой Кинель — Тимашево составила 60 — 363 см", — отмечается в сообщении.
Кроме того, на реках наблюдается ледостав с полыньями, лед тает на месте, остаточные забереги, ледоход, на реке Большой Кинель — Тимашево затор льда выше и ниже поста. На реках Сок, Чагра, Малый Кинель, Большой Кинель –с. Азаматово, Большой Иргиз — Украинка в створах гидропостов чисто. Большинство рек (кроме реки Самара — пгт. Алексеевка) вскрылись ото льда 10 — 20 марта, что на 14 — 22 дня раньше среднемноголетних дат.
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???