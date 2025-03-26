Жителям Самарской области компенсируют расходы на догазификацию жилых помещений

С начала 2025 г. почти 170 жителей Самарской области получили единовременные социальные выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг проектированию и строительству газораспределительных сетей.
Напомним, что данную социальную выплату можно получить в рамках программы социальной газификации, объявленной президентом России Владимиром Путиным в апреле 2021 года. Подать заявление на такую выплату могут ветераны ВОВ, инвалиды I и II группы, труженики тыла, одиноко проживающие малообеспеченные пенсионеры, семьи, имеющие ребенка-инвалида, многодетные семьи, являющиеся получателями пособий. Выплата носит компенсационный характер, то есть выплачивается после заключения договора и приобретения необходимого оборудования. Ее размер в настоящее время составляет 201 тыс. рублей.
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева теперь выплату могут оформить участники специальной военной операции, а также их близкие.
Одним из тех, кто воспользовался весомой государственной поддержкой, стал Павел Григорьев из Самары. Сын Павла Васильевича сейчас находится на СВО. В январе 2025 г. семья с полным пакетом документов обратилась в управление соцзащиты за единовременной выплатой на догазификацию жилого помещения. Средства были перечислены в течение нескольких дней.
"У нас установлен газовый котел, счетчики, все необходимые датчики — все работает. И плита подключена. Сначала выполняются все работы, а уже потом собирается пакет документов, и передается в соцзащиту, все достаточно просто. Специалисты нам рассказали, ответили на вопросы. Все очень быстро произошло", — делится Павел Григорьев.
В 2024 г. единовременную выплату на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг проектированию и строительству газораспределительных сетей в Самарской области получили более 400 человек.
"Существуют определенные правила оформления данной выплаты. Гражданин, который обращается с заявлением, должен быть собственником жилого помещения, постоянно там проживать, а еще у него должно быть право на льготы. Обязательно заключен договор с газораспределяющей компанией, акт о выполнении этих работ. После предоставления всех необходимых документов деньги перечисляются на расчетный счет получателя", — рассказала Ираида Блюм, начальник отдела организации социальных выплат ГУСЗН Самарского округа (Управление по Промышленному району).
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???