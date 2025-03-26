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Общество

Жителям Самарской области компенсируют расходы на догазификацию жилых помещений

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2025 г. почти 170 жителей Самарской области получили единовременные социальные выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг проектированию и строительству газораспределительных сетей.

Напомним, что данную социальную выплату можно получить в рамках программы социальной газификации, объявленной президентом России Владимиром Путиным в апреле 2021 года. Подать заявление на такую выплату могут ветераны ВОВ, инвалиды I и II группы, труженики тыла, одиноко проживающие малообеспеченные пенсионеры, семьи, имеющие ребенка-инвалида, многодетные семьи, являющиеся получателями пособий. Выплата носит компенсационный характер, то есть выплачивается после заключения договора и приобретения необходимого оборудования. Ее размер в настоящее время составляет 201 тыс. рублей.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева теперь выплату могут оформить участники специальной военной операции, а также их близкие.

Одним из тех, кто воспользовался весомой государственной поддержкой, стал Павел Григорьев из Самары. Сын Павла Васильевича сейчас находится на СВО. В январе 2025 г. семья с полным пакетом документов обратилась в управление соцзащиты за единовременной выплатой на догазификацию жилого помещения. Средства были перечислены в течение нескольких дней.

"У нас установлен газовый котел, счетчики, все необходимые датчики — все работает. И плита подключена. Сначала выполняются все работы, а уже потом собирается пакет документов, и передается в соцзащиту, все достаточно просто. Специалисты нам рассказали, ответили на вопросы. Все очень быстро произошло", — делится Павел Григорьев.

В 2024 г. единовременную выплату на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг проектированию и строительству газораспределительных сетей в Самарской области получили более 400 человек.

"Существуют определенные правила оформления данной выплаты. Гражданин, который обращается с заявлением, должен быть собственником жилого помещения, постоянно там проживать, а еще у него должно быть право на льготы. Обязательно заключен договор с газораспределяющей компанией, акт о выполнении этих работ. После предоставления всех необходимых документов деньги перечисляются на расчетный счет получателя", — рассказала Ираида Блюм, начальник отдела организации социальных выплат ГУСЗН Самарского округа (Управление по Промышленному району).

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