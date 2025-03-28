Директор строительной фирмы из Самары не выплатил 1 млн руб. зарплат

Директор одной из строительных организаций Самары обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
По версии следствия, в период с 2021 по 2022 гг. обвиняемый не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты работнику организации на общую сумму более 1 млн рублей.
В настоящее время задолженность пред работником погашена в полном объеме.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы