Директор строительной фирмы из Самары не выплатил 1 млн руб. зарплат

Директор одной из строительных организаций Самары обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, в период с 2021 по 2022 гг. обвиняемый не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты работнику организации на общую сумму более 1 млн рублей.

В настоящее время задолженность пред работником погашена в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.