Сбитая на Московском шоссе девушка скончалась в реанимации

Жительница Самары, 24 марта попавшая под колеса ВАЗ-2107 на Московском шоссе, скончалась в реанимации, сообщает "КП-Самара".

Напомним, трагедия произошла возле Ботанического сада. 19-летняя студентка из Орска, находившаяся за рулем легковушки, не пропустила пешехода. После ДТП водитель скрылась, боясь последствий, но полицейские разыскали ее за несколько часов. В отношении нее составлено несколько протоколов, по каждому факту назначены штрафы.

Пострадавшую 23-летнюю прохожую увезли в больницу с тяжелой травмой головы. Несколько дней она пробыла в коме, врачи боролись за ее жизнь, но 27 марта девушка скончалась.

По информации издания, погибшая родилась в Петровске Саратовской области, училась в Институте информатики и кибернетики Самарского университета. После бакалавриата пошла в магистратуру. Свои навыки с сфере IT-технологий совершенствовала в качестве системного аналитика в одной из самарских компаний.

В полиции сообщили, что материалы по данному ДТП сейчас находятся в Главном следственном управлении ГУ МВД по Самарской области.