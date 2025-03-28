Сбитая на Московском шоссе девушка скончалась в реанимации

Жительница Самары, 24 марта попавшая под колеса ВАЗ-2107 на Московском шоссе, скончалась в реанимации, сообщает "КП-Самара".
Напомним, трагедия произошла возле Ботанического сада. 19-летняя студентка из Орска, находившаяся за рулем легковушки, не пропустила пешехода. После ДТП водитель скрылась, боясь последствий, но полицейские разыскали ее за несколько часов. В отношении нее составлено несколько протоколов, по каждому факту назначены штрафы.
Пострадавшую 23-летнюю прохожую увезли в больницу с тяжелой травмой головы. Несколько дней она пробыла в коме, врачи боролись за ее жизнь, но 27 марта девушка скончалась.
По информации издания, погибшая родилась в Петровске Саратовской области, училась в Институте информатики и кибернетики Самарского университета. После бакалавриата пошла в магистратуру. Свои навыки с сфере IT-технологий совершенствовала в качестве системного аналитика в одной из самарских компаний.
В полиции сообщили, что материалы по данному ДТП сейчас находятся в Главном следственном управлении ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.