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ДТП Происшествия

Полицейские разыскали водителя, сбившего девушку на Московском шоссе в Самаре

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские разыскали водителя, сбившего пешехода на Московском шоссе, и скрывшегося с места ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, 24 марта под колеса автомобиля ВАЗ-2107 попала 22-летняя девушка. Водитель не оказала помощь пострадавшей и скрылась с места происшествия.

Оказалось, что за рулем легковушки находилась 18-летняя девушка, не пропустившая пешехода, пересекавшего проезжую часть по "зебре". Пострадавшую госпитализировали с травмой головы.

Уже через несколько часов после ДТП сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым, задержали водителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Уроженка города Орска, студентка одного из самарских колледжей пояснила полицейским, что допустив наезд на пешехода, испугалась последствий и поэтому поспешила уехать с места происшествия. В содеянном раскаялась и пообещала оказать помощь пострадавшей.

В отношении водителя, должностными лицами Госавтоинспекции собраны материалы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.18 КоАП РФ, ст. 12.5 (отсутствие знака "молодой водитель") КоАП РФ, ст. 12.37 КоАП РФ. По каждому факту правонарушителю назначены наказания в виде штрафов.

В настоящее время административное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе тяжесть повреждений, причинённых водителем пешеходу.

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