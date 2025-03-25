Полицейские разыскали водителя, сбившего девушку на Московском шоссе в Самаре

Самарские полицейские разыскали водителя, сбившего пешехода на Московском шоссе, и скрывшегося с места ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Напомним, 24 марта под колеса автомобиля ВАЗ-2107 попала 22-летняя девушка. Водитель не оказала помощь пострадавшей и скрылась с места происшествия.
Оказалось, что за рулем легковушки находилась 18-летняя девушка, не пропустившая пешехода, пересекавшего проезжую часть по "зебре". Пострадавшую госпитализировали с травмой головы.
Уже через несколько часов после ДТП сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым, задержали водителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.
Уроженка города Орска, студентка одного из самарских колледжей пояснила полицейским, что допустив наезд на пешехода, испугалась последствий и поэтому поспешила уехать с места происшествия. В содеянном раскаялась и пообещала оказать помощь пострадавшей.
В отношении водителя, должностными лицами Госавтоинспекции собраны материалы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.18 КоАП РФ, ст. 12.5 (отсутствие знака "молодой водитель") КоАП РФ, ст. 12.37 КоАП РФ. По каждому факту правонарушителю назначены наказания в виде штрафов.
В настоящее время административное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе тяжесть повреждений, причинённых водителем пешеходу.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!