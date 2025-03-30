В Хрящевке водитель Mercedes сбил мотоциклиста

В субботу, 29 марта, в 14:30 в с. Хрящевка Ставропольского района на ул. Полевой 61-летний мужчина на Mercedes Benz напротив дома 77 водитель при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклисту и столкнулся с ним.
22-летний водитель мотоцикла Motoland Cross госпитализирован в больницу.
За правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством") в отношении мотоциклиста составлен административный протокол и возбуждены административные дела за правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ ("Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке"), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ ("Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств").
В отношении водителя автомобиля сотрудниками ГАИ собраны материалы за правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ ("Нарушение правил маневрирования"), ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ ("Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего").
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!