В Хрящевке водитель Mercedes сбил мотоциклиста

В субботу, 29 марта, в 14:30 в с. Хрящевка Ставропольского района на ул. Полевой 61-летний мужчина на Mercedes Benz напротив дома 77 водитель при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклисту и столкнулся с ним.

22-летний водитель мотоцикла Motoland Cross госпитализирован в больницу.

За правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством") в отношении мотоциклиста составлен административный протокол и возбуждены административные дела за правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ ("Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке"), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ ("Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств").

В отношении водителя автомобиля сотрудниками ГАИ собраны материалы за правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ ("Нарушение правил маневрирования"), ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ ("Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего").