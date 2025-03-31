Самарские спортсмены завоевали медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука

В Москве завершились всероссийские соревнования по стрельбе из лука — Кубок ЦСКА, посвященный памяти чемпионки мира, бронзового призера Олимпийских игр 1972 года Эммы Гапченко. В них принимали участие 313 спортсменов из 36 регионов России, в том числе сборная Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
В дисциплине "классический лук" в бесприцельном классе Юлия и Василий Некрасовы из Самарской области завоевали бронзовые медали в личных зачетах.
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.