Самарские спортсмены завоевали медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука

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В Москве завершились всероссийские соревнования по стрельбе из лука — Кубок ЦСКА, посвященный памяти чемпионки мира, бронзового призера Олимпийских игр 1972 года Эммы Гапченко. В них принимали участие 313 спортсменов из 36 регионов России, в том числе сборная Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.