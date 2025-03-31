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Спорт

Самарские спортсмены завоевали медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука

МОСКВА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве завершились всероссийские соревнования по стрельбе из лука — Кубок ЦСКА, посвященный памяти чемпионки мира, бронзового призера Олимпийских игр 1972 года Эммы Гапченко. В них принимали участие 313 спортсменов из 36 регионов России, в том числе сборная Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В дисциплине "классический лук" в бесприцельном классе Юлия и Василий Некрасовы из Самарской области завоевали бронзовые медали в личных зачетах.

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