День беременных в Самаре: лекции, музыка, мастер-классы и вдохновение в семейном пространстве "Родные люди"

Общественная организация "Родные люди" приглашает будущих родителей отпраздновать День беременных (18+) тепло, уютно и полезно. Мероприятие пройдет 6 апреля в 12:00 на ул. Галактионовской, 38. Вход свободный.

Гостей ждет насыщенная программа с лекциями врачей, необычной викториной, живой музыкой, творческим мастер-классом и обменом опытом с молодыми мамами. Также на празднике будет презентован бесплатный комплексный курс подготовки к родительству "Под сердцем".

Программа мероприятия:

12:00 — Цикл мини-лекций от экспертов клиники доказательной медицины "ДиплоДок". Специалисты — педиатр, аллерголог-иммунолог, нефролог Елена Баранникова и невролог Гулия Сафина — ответят на самые волнующие вопросы:

"Бэби-блюз и послеродовая депрессия: можно ли профилактировать и как пережить?"

"Три состояния новорожденных, которые пугают родителей, но являются нормой"

"Как помочь коже новорожденного адаптироваться к внешней среде?"

13:00 — Квиз "Жизнь до рождения". Интерактивная викторина от перинатального психолога Анны Гусаровой и презентация бесплатного курса подготовки к родам и родительству "Под сердцем" (при поддержке Фонда президентских грантов)

13:30 — Концерт инструментальной музыки. Выступление музыканта оркестра Самарского академического театра оперы и балета Евгения Хана.

14:00 — Художественный мастер-класс. Участницы смогут нарисовать стильный и яркий интерьерный постер для своего ребенка. Мастер-класс проведет выпускница курса "Под сердцем", молодая мама и художница Татьяна Чернобровкина. Количество мест ограничено.

Дополнительные активности:

Подарки для гостей

Атмосферная фотозона с профессиональным фотографом

Открытые беседы с молодыми мамами — выпускницами программы "Под сердцем"

Запись на новый поток бесплатного курса для беременных "Под сердцем"

Информация об организаторе:

Региональная общественная организация поддержки семьи Самарской области "Родные люди" (РООПССО "Родные люди"). С 2015 года оказывает благотворительную помощь беременным и нуждающимся семьям с детьми, реализует социальные семейные проекты.