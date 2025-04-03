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Общество

День беременных в Самаре: лекции, музыка, мастер-классы и вдохновение в семейном пространстве "Родные люди"

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общественная организация "Родные люди" приглашает будущих родителей отпраздновать День беременных (18+) тепло, уютно и полезно. Мероприятие пройдет 6 апреля в 12:00 на ул. Галактионовской, 38. Вход свободный.

Гостей ждет насыщенная программа с лекциями врачей, необычной викториной, живой музыкой, творческим мастер-классом и обменом опытом с молодыми мамами. Также на празднике будет презентован бесплатный комплексный курс подготовки к родительству "Под сердцем". 

Программа мероприятия:

12:00 — Цикл мини-лекций от экспертов клиники доказательной медицины "ДиплоДок". Специалисты — педиатр, аллерголог-иммунолог, нефролог Елена Баранникова и невролог Гулия Сафина — ответят на самые волнующие вопросы:

  • "Бэби-блюз и послеродовая депрессия: можно ли профилактировать и как пережить?"
  • "Три состояния новорожденных, которые пугают родителей, но являются нормой"
  • "Как помочь коже новорожденного адаптироваться к внешней среде?"

13:00 — Квиз "Жизнь до рождения". Интерактивная викторина от перинатального психолога Анны Гусаровой и презентация бесплатного курса подготовки к родам и родительству "Под сердцем" (при поддержке Фонда президентских грантов)

13:30 — Концерт инструментальной музыки. Выступление музыканта оркестра Самарского академического театра оперы и балета Евгения Хана.

14:00 — Художественный мастер-класс. Участницы смогут нарисовать стильный и яркий интерьерный постер для своего ребенка. Мастер-класс проведет выпускница курса "Под сердцем", молодая мама и художница Татьяна Чернобровкина. Количество мест ограничено.

Дополнительные активности:

  • Подарки для гостей
  • Атмосферная фотозона с профессиональным фотографом
  • Открытые беседы с молодыми мамами — выпускницами программы "Под сердцем"
  • Запись на новый поток бесплатного курса для беременных "Под сердцем"

Информация об организаторе:

Региональная общественная организация поддержки семьи Самарской области "Родные люди" (РООПССО "Родные люди"). С 2015 года оказывает благотворительную помощь беременным и нуждающимся семьям с детьми, реализует социальные семейные проекты.

Проект "Под сердцем", в рамках которого проводится мероприятие, реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. За 2024 год в проекте приняли участие боле 130 беременных и их мужей.
В 2023 году создано большое Семейное пространство "Родные люди" на ул. Галактионовской, 38. Это комплексный центр, где семьи могут получить не только материальную, психологическую, юридическую помощь, но и участвовать в различных проектах, лекциях, мастер-классах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

N Фримена 20 марта 2025 12:13 Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Слава Коршиков 01 февраля 2025 09:07 В Самаре запустят мультимодальные перевозки в аэропорт

Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

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