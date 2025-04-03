День беременных в Самаре: лекции, музыка, мастер-классы и вдохновение в семейном пространстве "Родные люди"

Общественная организация "Родные люди" приглашает будущих родителей отпраздновать День беременных (18+) тепло, уютно и полезно. Мероприятие пройдет 6 апреля в 12:00 на ул. Галактионовской, 38. Вход свободный.
Гостей ждет насыщенная программа с лекциями врачей, необычной викториной, живой музыкой, творческим мастер-классом и обменом опытом с молодыми мамами. Также на празднике будет презентован бесплатный комплексный курс подготовки к родительству "Под сердцем".
Программа мероприятия:
12:00 — Цикл мини-лекций от экспертов клиники доказательной медицины "ДиплоДок". Специалисты — педиатр, аллерголог-иммунолог, нефролог Елена Баранникова и невролог Гулия Сафина — ответят на самые волнующие вопросы:
- "Бэби-блюз и послеродовая депрессия: можно ли профилактировать и как пережить?"
- "Три состояния новорожденных, которые пугают родителей, но являются нормой"
- "Как помочь коже новорожденного адаптироваться к внешней среде?"
13:00 — Квиз "Жизнь до рождения". Интерактивная викторина от перинатального психолога Анны Гусаровой и презентация бесплатного курса подготовки к родам и родительству "Под сердцем" (при поддержке Фонда президентских грантов)
13:30 — Концерт инструментальной музыки. Выступление музыканта оркестра Самарского академического театра оперы и балета Евгения Хана.
14:00 — Художественный мастер-класс. Участницы смогут нарисовать стильный и яркий интерьерный постер для своего ребенка. Мастер-класс проведет выпускница курса "Под сердцем", молодая мама и художница Татьяна Чернобровкина. Количество мест ограничено.
Дополнительные активности:
- Подарки для гостей
- Атмосферная фотозона с профессиональным фотографом
- Открытые беседы с молодыми мамами — выпускницами программы "Под сердцем"
- Запись на новый поток бесплатного курса для беременных "Под сердцем"
Информация об организаторе:
Региональная общественная организация поддержки семьи Самарской области "Родные люди" (РООПССО "Родные люди"). С 2015 года оказывает благотворительную помощь беременным и нуждающимся семьям с детьми, реализует социальные семейные проекты.
В 2023 году создано большое Семейное пространство "Родные люди" на ул. Галактионовской, 38. Это комплексный центр, где семьи могут получить не только материальную, психологическую, юридическую помощь, но и участвовать в различных проектах, лекциях, мастер-классах.