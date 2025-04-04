В Самаре 5 апреля в 15:00 пройдет акция "Тотальный диктант".
"Тотальный диктант" — ежегодная общедоступная просветительская акция, которую реализуют в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). В 2025 году диктант состоится в 22-й раз. Тотальный диктант напишут в 50 странах мира, на территории России к акции присоединятся жители 900 населенных пунктов. Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель.
Автором текста диктанта этого года стала Марина Москвина, писательница, сценарист, финалист премии "Ясная Поляна", лауреат Международного Почетного диплома Андерсена. Ею созданы четыре части текста, которые продиктуют в разных часовых зонах 5 апреля на городских площадках и в рамках онлайн-марафона. В этом году трансляция пройдет с федеральной территории Сириус, которая была выбрана столицей Тотального диктанта — 2025.
В рамках Тотального диктанта — 2025 уже в третий раз пройдет акция "Тот.Язык", в ходе которой представители национальных диаспор смогут написать текст диктанта на родном языке. Текст Марины Москвиной в этом году переведен на 21 национальный язык. Уже традиционно Тотальный диктант можно будет написать на татарском, чувашском, вепсском, ижорском, аварском, даргинском, табасаранском, агульском, башкирском, армянском языках, а также нор-нахичеванском диалекте армянского языка. Впервые диктант можно будет написать на саамском, лакском, казахском, бурятском, греческом, азербайджанском, турецком, польском, алюторском и корейском языках.
В Самарской области "Тотальный диктант" пройдет на 36 площадках. Традиционно основные участники просветительской акции — университеты и библиотеки. Например, к акции присоединится Самарская областная универсальная научная библиотека. Чтецом на этой площадке будет Татьяна Вячеславовна Михайлова, актриса Самарского театра юного зрителя "СамАрт".
Адреса всех площадок можно найти на официальном сайте акции.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой