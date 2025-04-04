Жительница Самары благодарна команде проекта "Вызов" за помощь

В Самарской области более 100 детей вернулись в семьи в рамках проекта "Вызов", который реализуется в регионе с ноября прошлого года. Во всех 37 муниципальных образованиях при главах созданы межведомственные консилиумы, где принимаются решения о конкретных видах помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В дальнейшем разработанные у нас технологии планируют внедрить по всей стране.

Напомним, что Самарская область стала одной из 14 пилотных территорий по реализации социального проекта "Вызов". Его задача — сократить социальное сиротство за счет внедрения семьесберегающего подхода. В рамках проекта семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогают решать бытовые, психологические, юридические и прочие вопросы, в том числе и в борьбе с вредными привычками.

"Вызов" — это спецпроект федеральной программы "Дети в семье", которая осуществляется уполномоченным по правам ребенка при Президенте РФ Марией Львовой-Беловой. Особое внимание реализации проекта уделяет глава региона Вячеслав Федорищев, который уверен, что семьесберегающий подход поможет сократить число случаев, когда дети вынужденно оказываются вне семьи. За 4 месяцев работы проекта "Вызов" на 11% удалось снизить число детей, находящихся в соцучреждениях.

"Семья в кризисе не может действовать и самостоятельно решать свои проблемы, ее нужно вывести в ресурс. Этим мы и занимаемся. А затем, когда острые вопросы решены, социальные службы будут сопровождать семью, чтобы предотвратить повторение ситуации", — рассказывает советник губернатора, руководитель регионального оператора проекта Екатерина Сеницкая.

Недавно помощь команды проекта получила жительница Самары Юлия Позерук. В январе из-за неудовлетворительных условий проживания и наличия задолженности за коммунальные услуги ее сын был устроен в госучреждение. В рамках проекта Юлии помогли купить необходимые стройматериалы, набор мебели. Буквально за пару недель женщина погасила долги и сделала косметический ремонт в детской, поскольку очень хотела, чтобы сын-подросток скорее вернулся домой.

"Конечно, ситуация стала для меня шоком. Ни одной женщине не пожелаешь того, что мне пришлось пережить. Вначале ухаживала за тяжело больным мужем, потом потеряла и его, и родителей, а еще осталась и без сына. Но я поняла, что плакать бесполезно, надо идти вперед, и начала искать выход, — говорит Юлия. — Мы с Ромой счастливы, что на нашем пути встретились люди, которые помогли наладить жизнь. Очень благодарна команде проекта за неравнодушие и грамотный подход".