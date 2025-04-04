Жительница Самары благодарна команде проекта "Вызов" за помощь

В Самарской области более 100 детей вернулись в семьи в рамках проекта "Вызов", который реализуется в регионе с ноября прошлого года. Во всех 37 муниципальных образованиях при главах созданы межведомственные консилиумы, где принимаются решения о конкретных видах помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В дальнейшем разработанные у нас технологии планируют внедрить по всей стране.
Напомним, что Самарская область стала одной из 14 пилотных территорий по реализации социального проекта "Вызов". Его задача — сократить социальное сиротство за счет внедрения семьесберегающего подхода. В рамках проекта семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогают решать бытовые, психологические, юридические и прочие вопросы, в том числе и в борьбе с вредными привычками.
"Вызов" — это спецпроект федеральной программы "Дети в семье", которая осуществляется уполномоченным по правам ребенка при Президенте РФ Марией Львовой-Беловой. Особое внимание реализации проекта уделяет глава региона Вячеслав Федорищев, который уверен, что семьесберегающий подход поможет сократить число случаев, когда дети вынужденно оказываются вне семьи. За 4 месяцев работы проекта "Вызов" на 11% удалось снизить число детей, находящихся в соцучреждениях.
"Семья в кризисе не может действовать и самостоятельно решать свои проблемы, ее нужно вывести в ресурс. Этим мы и занимаемся. А затем, когда острые вопросы решены, социальные службы будут сопровождать семью, чтобы предотвратить повторение ситуации", — рассказывает советник губернатора, руководитель регионального оператора проекта Екатерина Сеницкая.
Недавно помощь команды проекта получила жительница Самары Юлия Позерук. В январе из-за неудовлетворительных условий проживания и наличия задолженности за коммунальные услуги ее сын был устроен в госучреждение. В рамках проекта Юлии помогли купить необходимые стройматериалы, набор мебели. Буквально за пару недель женщина погасила долги и сделала косметический ремонт в детской, поскольку очень хотела, чтобы сын-подросток скорее вернулся домой.
"Конечно, ситуация стала для меня шоком. Ни одной женщине не пожелаешь того, что мне пришлось пережить. Вначале ухаживала за тяжело больным мужем, потом потеряла и его, и родителей, а еще осталась и без сына. Но я поняла, что плакать бесполезно, надо идти вперед, и начала искать выход, — говорит Юлия. — Мы с Ромой счастливы, что на нашем пути встретились люди, которые помогли наладить жизнь. Очень благодарна команде проекта за неравнодушие и грамотный подход".
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой