В Тольятти задержали мужчину с 180 граммами "синтетики"

В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 180 граммов запрещенных веществ синтетического происхождения, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полиция Автозаводского района Тольятти задержала 40-летнего местного жителя, причастного к незаконному обороту наркотиков. В его квартире нашли 5 свертков с мефедроном и N-метилэфедроном общей массой свыше 180 граммов, что относится к крупному размеру. Кроме того, были найдены приспособления и материалы для фасовки.

Задержанный оказался ранее судимым за причинение телесных повреждений и подделку рецептов на получение психотропных веществ безработным тольяттинцем. Он рассказал, что купил наркотики в интернете и планировал их перепродать.

На него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере" и заключили под стражу. Расследование продолжается.