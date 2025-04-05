В Тольятти задержали мужчину с 180 граммами "синтетики"

В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 180 граммов запрещенных веществ синтетического происхождения, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Полиция Автозаводского района Тольятти задержала 40-летнего местного жителя, причастного к незаконному обороту наркотиков. В его квартире нашли 5 свертков с мефедроном и N-метилэфедроном общей массой свыше 180 граммов, что относится к крупному размеру. Кроме того, были найдены приспособления и материалы для фасовки.
Задержанный оказался ранее судимым за причинение телесных повреждений и подделку рецептов на получение психотропных веществ безработным тольяттинцем. Он рассказал, что купил наркотики в интернете и планировал их перепродать.
На него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере" и заключили под стражу. Расследование продолжается.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы