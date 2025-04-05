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В Тольятти задержали мужчину с 180 граммами "синтетики"

ТОЛЬЯТТИ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 180 граммов запрещенных веществ синтетического происхождения, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полиция Автозаводского района Тольятти задержала 40-летнего местного жителя, причастного к незаконному обороту наркотиков. В его квартире нашли 5 свертков с мефедроном и N-метилэфедроном общей массой свыше 180 граммов, что относится к крупному размеру. Кроме того, были найдены приспособления и материалы для фасовки.

Задержанный оказался ранее судимым за причинение телесных повреждений и подделку рецептов на получение психотропных веществ безработным тольяттинцем. Он рассказал, что купил наркотики в интернете и планировал их перепродать.

На него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере" и заключили под стражу. Расследование продолжается.

Гид потребителя

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