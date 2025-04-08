Жительница Тольятти погибла из-за некачественного капремонта

В Тольятти некачественный капремонт привел к трагическим последствиям. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
13 марта в квартире на пр. Степана Разина прорвало стояк горячего водоснабжения. 82-летняя хозяйка квартиры получила обширные ожоги, от которых скончалась на месте.
Уголовное дело возбудили по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть"). По версии следствия, причиной аварии было нарушений требований безопасности при капремонте инженерных систем здания.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы