Жительница Тольятти погибла из-за некачественного капремонта

В Тольятти некачественный капремонт привел к трагическим последствиям. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

13 марта в квартире на пр. Степана Разина прорвало стояк горячего водоснабжения. 82-летняя хозяйка квартиры получила обширные ожоги, от которых скончалась на месте.

Уголовное дело возбудили по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть"). По версии следствия, причиной аварии было нарушений требований безопасности при капремонте инженерных систем здания.