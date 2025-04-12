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Преступления Происшествия

В Сызрани будут судить любительницу пьяной езды

СЫЗРАНЬ. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани направлено в суд уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, неоднократно садившейся за руль нетрезвой, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В начале текущего года в вечернее время, находясь на маршруте патрулирования в районе ул. Хлебцевича экипаж ДПС остановил для проверки документов автомобиль KIA TF (OPTIMA). На просьбу полицейских предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль, водитель пояснила, что документов при себе не имеет. Инспектора сразу обратили внимание на резкий запах алкоголя и нарушения речи. Местную жительницу отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что она ответила отказом. Задержанную доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Во время оформления административного материала, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" госавтоинспекторы установили, что ранее задержанная уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Соответствующих выводов нарушительница дорожной безопасности не сделала и спустя некоторое время вновь села за руль автомобиля пьяной. Она призналась полицейским, что вместе с подругой выпила несколько фужеров шампанского и решила перегнать свой автомобиль в другое место, что бы он никому не мешал. Со слов задержанной она думала, что выпила немного и состояние опьянения у неё не сильное и что никто не узнает, о том, что она сделала.

Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". На транспортное средство обвиняемой наложен арест.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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