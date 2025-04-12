В Сызрани будут судить любительницу пьяной езды

В Сызрани направлено в суд уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, неоднократно садившейся за руль нетрезвой, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В начале текущего года в вечернее время, находясь на маршруте патрулирования в районе ул. Хлебцевича экипаж ДПС остановил для проверки документов автомобиль KIA TF (OPTIMA). На просьбу полицейских предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль, водитель пояснила, что документов при себе не имеет. Инспектора сразу обратили внимание на резкий запах алкоголя и нарушения речи. Местную жительницу отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что она ответила отказом. Задержанную доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Во время оформления административного материала, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" госавтоинспекторы установили, что ранее задержанная уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Соответствующих выводов нарушительница дорожной безопасности не сделала и спустя некоторое время вновь села за руль автомобиля пьяной. Она призналась полицейским, что вместе с подругой выпила несколько фужеров шампанского и решила перегнать свой автомобиль в другое место, что бы он никому не мешал. Со слов задержанной она думала, что выпила немного и состояние опьянения у неё не сильное и что никто не узнает, о том, что она сделала.

Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". На транспортное средство обвиняемой наложен арест.