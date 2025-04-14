"Пахали и сеяли, чтобы победить": Пестравский маслосырзавод приглашает почтить память тружеников села в годы ВОВ

Работники Пестравского маслосырзавода почтили память земляков и сотрудников предприятия, 80 лет назад внесших свой вклад в победу над фашизмом, и решили совместно с сайтом ГЕОМЕТКА создать Карту памяти трудового подвига работников сельхозпредприятий Поволжья. Ведь Великая Победа была выкована не только на фронте, но и в тылу.
Куйбышевская область, ставшая запасной столицей промышленности, также взвалила на свои плечи непосильный труд обеспечения фронта продовольствием. Среди тех, кто приближал победу в тылу, были и труженики Пестравского маслосырзавода.
С первых дней войны завод перешел на военные рельсы. Приказ № 208 от 24 июня 1941 года предписывал "максимально развернуть производство казеина, используя каждый солнечный час дня для сушки". Каждый грамм произведенного продукта был вкладом в общее дело, каплей в море всенародного подвига.
Но не только работой в тылу жители Пестравки приближали победу. Многие сотрудники завода сражались на фронте, защищая Родину от врага. Василий Прокофьевич Першин, заведующий Ломовским сепараторным пунктом, был одним из первых, кого призвали в ряды Красной Армии. Владимир Яковлевич Васильченко, двадцатилетний юноша в начале войны, прошел путь от Жмеринки до Австрии, командуя отделением связи 375-го Зенитного артиллерийского дивизиона. Вернувшись с фронта, он посвятил свою жизнь родному селу, возглавляя сельпо, а затем, почти 20 лет, руководил Пестравским маслосырзаводом (1965–1984 гг.).
Память о каждом фронтовике свято хранится на заводе. Слесарь Василий Павлович Кадацкий, кочегар Василий Иванович Пондин, сыродел Алексей Иванович Афанасьев, Николай Трофимович Каюров, водитель Павел Алексеевич Пименов… Именно с именем Павла Пименова связана одна из достопримечательностей современной Пестравки — монумент-памятник молоковозу ГАЗ-63, первым водителем которого он и был. Этот памятник — живое воплощение памяти о человеке-фронтовике, труженике, прошедшем дорогами войны, в том числе по проваливающемуся льду Ладожского озера под блокадным Ленинградом.
"Дорогие друзья! Мы приглашаем вас разместить на сайте ГЕОМЕТКА информацию о ваших родных и близких, которые в годы войны трудились на сельхозпредприятиях, в колхозах и совхозах — они пахали и сеяли, чтобы победить. Давайте вместе создадим страницы памяти, сохраним для потомков историю трудового подвига, ковавшего Великую Победу!", - призывают на Пестравском маслосырзаводе.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???