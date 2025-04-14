"Пахали и сеяли, чтобы победить": Пестравский маслосырзавод приглашает почтить память тружеников села в годы ВОВ

Работники Пестравского маслосырзавода почтили память земляков и сотрудников предприятия, 80 лет назад внесших свой вклад в победу над фашизмом, и решили совместно с сайтом ГЕОМЕТКА создать Карту памяти трудового подвига работников сельхозпредприятий Поволжья. Ведь Великая Победа была выкована не только на фронте, но и в тылу.

Куйбышевская область, ставшая запасной столицей промышленности, также взвалила на свои плечи непосильный труд обеспечения фронта продовольствием. Среди тех, кто приближал победу в тылу, были и труженики Пестравского маслосырзавода.

С первых дней войны завод перешел на военные рельсы. Приказ № 208 от 24 июня 1941 года предписывал "максимально развернуть производство казеина, используя каждый солнечный час дня для сушки". Каждый грамм произведенного продукта был вкладом в общее дело, каплей в море всенародного подвига.

Но не только работой в тылу жители Пестравки приближали победу. Многие сотрудники завода сражались на фронте, защищая Родину от врага. Василий Прокофьевич Першин, заведующий Ломовским сепараторным пунктом, был одним из первых, кого призвали в ряды Красной Армии. Владимир Яковлевич Васильченко, двадцатилетний юноша в начале войны, прошел путь от Жмеринки до Австрии, командуя отделением связи 375-го Зенитного артиллерийского дивизиона. Вернувшись с фронта, он посвятил свою жизнь родному селу, возглавляя сельпо, а затем, почти 20 лет, руководил Пестравским маслосырзаводом (1965–1984 гг.).

Память о каждом фронтовике свято хранится на заводе. Слесарь Василий Павлович Кадацкий, кочегар Василий Иванович Пондин, сыродел Алексей Иванович Афанасьев, Николай Трофимович Каюров, водитель Павел Алексеевич Пименов… Именно с именем Павла Пименова связана одна из достопримечательностей современной Пестравки — монумент-памятник молоковозу ГАЗ-63, первым водителем которого он и был. Этот памятник — живое воплощение памяти о человеке-фронтовике, труженике, прошедшем дорогами войны, в том числе по проваливающемуся льду Ладожского озера под блокадным Ленинградом.

"Дорогие друзья! Мы приглашаем вас разместить на сайте ГЕОМЕТКА информацию о ваших родных и близких, которые в годы войны трудились на сельхозпредприятиях, в колхозах и совхозах — они пахали и сеяли, чтобы победить. Давайте вместе создадим страницы памяти, сохраним для потомков историю трудового подвига, ковавшего Великую Победу!", - призывают на Пестравском маслосырзаводе.