Полицейские начали проверку из-за драки около самарской школы

В Самаре полиция начала проверку из-за конфликта школьников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее в интернете появилось видео, на котором дерутся, предположительно, несовершеннолетние возле школы № 25 в ленинском районе.
По данным правоохранителей, в полицию никто из участников и очевидцев происшествия не обращался. Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили работников школы и учеников и провели профилактические беседы.
Сейчас проверка продолжается. Всех, кто обладает информацией о случившемся, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 102.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.