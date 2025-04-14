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Происшествия

Полицейские начали проверку из-за драки около самарской школы

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полиция начала проверку из-за конфликта школьников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в интернете появилось видео, на котором дерутся, предположительно, несовершеннолетние возле школы № 25 в ленинском районе.

По данным правоохранителей, в полицию никто из участников и очевидцев происшествия не обращался. Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили работников школы и учеников и провели профилактические беседы.

Сейчас проверка продолжается. Всех, кто обладает информацией о случившемся, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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