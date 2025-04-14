Полицейские начали проверку из-за драки около самарской школы

В Самаре полиция начала проверку из-за конфликта школьников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в интернете появилось видео, на котором дерутся, предположительно, несовершеннолетние возле школы № 25 в ленинском районе.

По данным правоохранителей, в полицию никто из участников и очевидцев происшествия не обращался. Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили работников школы и учеников и провели профилактические беседы.

Сейчас проверка продолжается. Всех, кто обладает информацией о случившемся, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 102.