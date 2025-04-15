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Спорт

В Самарской области до 1 сентября построят 22 воркаут-площадки

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГАУ Самарской области "Самара Арена" опубликовало несколько лотов на госзакупках, связанных с поиском подрядчиков на строительство воркаут-площадок в регионе. Суммарная стоимость четырех опубликованных закупок оставляет более 48 млн рублей. На эти деньги планируется возвести 22 спортивные площадки с полимерным резиновым покрытием для занятий по общей физической подготовке.

Сумма первого лота — 10,94 млн рублей. В перечне мест, где появятся спортобъекты: ул. Школьная поселка Садгород (Кинель-Черкасский район), ул. Центральная усадьба, 31 в селе Савруха, ул. Советская, 10а в селе Нижнеаверкино, ул. Ижедерова, 1а в селе Рысайкино (Похвистневский район), ул. Северная в с. п. Клявлино (Клявлинский район).

Во второй лот (начальная цена 15, 32 млн рублей) вошли: ул. Юбилейная, 81, ул. Горького, 39, ул. Свердлова, 23 и ул. Куйбышева, 24 (Тольятти), а также три локации в Ставропольском районе (ул. Набережная, 71б в селе Подстепки, ул. Макарова в селе Верхнее Санчелеево, ул. Пролетарская в селе Большая Рязань).

Еще один лот — на сумму 8,75 млн рублей. За эти деньги создадут площадки в Сызрани (ул. Степана Разина, 1, ул. Новостроящаяся, 18а), Октябрьске (ул. 3-го Октября) и в селе Новая Рачейка Сызранского района (ул. Новостроевская).

Четвертый лот (13,13 млн рублей) предполагает возведение площадок в Волжском районе (ул. Физкультурная, пос. Петра Дубрава) и в Самаре по адресам: ул. Гагарина, 118, ул. Свободы, 2Г, ул. Аэродромная, 90, Ташкентский переулок, 39 и улицы 22 Партсъезда, Стара-Загора, Советской Армии (в Промышленном районе).

Победители торгов определятся после 5 мая. Она должны будут завершить работы на всех объектах до 1 сентября текущего года.

В техзадании прописано, что на воркаут-площадках появятся перекладины, спаренные брусья, вертикальный шест, рукоход прямой, шведские стенки, рукоход-змеевик и т. п.

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