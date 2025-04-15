В Самарской области до 1 сентября построят 22 воркаут-площадки

ГАУ Самарской области "Самара Арена" опубликовало несколько лотов на госзакупках, связанных с поиском подрядчиков на строительство воркаут-площадок в регионе. Суммарная стоимость четырех опубликованных закупок оставляет более 48 млн рублей. На эти деньги планируется возвести 22 спортивные площадки с полимерным резиновым покрытием для занятий по общей физической подготовке.
Сумма первого лота — 10,94 млн рублей. В перечне мест, где появятся спортобъекты: ул. Школьная поселка Садгород (Кинель-Черкасский район), ул. Центральная усадьба, 31 в селе Савруха, ул. Советская, 10а в селе Нижнеаверкино, ул. Ижедерова, 1а в селе Рысайкино (Похвистневский район), ул. Северная в с. п. Клявлино (Клявлинский район).
Во второй лот (начальная цена 15, 32 млн рублей) вошли: ул. Юбилейная, 81, ул. Горького, 39, ул. Свердлова, 23 и ул. Куйбышева, 24 (Тольятти), а также три локации в Ставропольском районе (ул. Набережная, 71б в селе Подстепки, ул. Макарова в селе Верхнее Санчелеево, ул. Пролетарская в селе Большая Рязань).
Еще один лот — на сумму 8,75 млн рублей. За эти деньги создадут площадки в Сызрани (ул. Степана Разина, 1, ул. Новостроящаяся, 18а), Октябрьске (ул. 3-го Октября) и в селе Новая Рачейка Сызранского района (ул. Новостроевская).
Четвертый лот (13,13 млн рублей) предполагает возведение площадок в Волжском районе (ул. Физкультурная, пос. Петра Дубрава) и в Самаре по адресам: ул. Гагарина, 118, ул. Свободы, 2Г, ул. Аэродромная, 90, Ташкентский переулок, 39 и улицы 22 Партсъезда, Стара-Загора, Советской Армии (в Промышленном районе).
Победители торгов определятся после 5 мая. Она должны будут завершить работы на всех объектах до 1 сентября текущего года.
В техзадании прописано, что на воркаут-площадках появятся перекладины, спаренные брусья, вертикальный шест, рукоход прямой, шведские стенки, рукоход-змеевик и т. п.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.