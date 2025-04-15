Волонтеры Победы Самарской области стали участниками международного слета потомков-победителей "Внуки Победы. Калининград"

С 6 по 10 апреля в Калининграде состоялся международный слет потомков-победителей "Внуки Победы. Калининград". Это памятное мероприятие было приурочено к 80-летию штурма крепости Кенигсберг в рамках Восточно-Прусской стратегической наступательной операции и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Слет собрал вместе 100 потомков из 47 регионов России и зарубежных стран, успешно прошедших конкурсный отбор. Самарскую область представляли Надежда Роднова и Алина Никифорова.

"В процессе подготовки конкурсной заявки мне помогали родственники. Мои тети и дяди из разных городов помогали готовить материал о нашем дедушке Михаиле Ивановиче Крайнове. А когда мы увидели имя нашего Героя на стене памяти в Калининграде, то не смогли сдержать слез радости", — рассказала Надежда Роднова.

На протяжении трех дней потомки участников Восточно-Прусской операции посещали места боевой славы своих Героев, погружались в историю стратегической военной наступательной операции 1945 года, встречались с ветеранами Великой Отечественной войны.

"Благодаря моему дедушке — Михаилу Ивановичу Крайнову, в нашей семье хранится Медаль "За взятие Кенигсберга". Он редко делился военными историями, считая, что в войне нет ничего романтичного. Однако он с большой теплотой вспоминал о красоте природы Калининградской области и ее "соседок". Поэтому я всегда мечтала приехать и увидеть это своими глазами. Для меня быть "Внуком Победы" — очень значимое событие в жизни. Это замечательная возможность не только проявить свои волонтерские качества, но и узнать больше о Великой Победе, истории нашей страны и ее героях", — отметила Надежда Роднова.

В рамках мероприятий слета особое внимание было уделено обмену опытом по вопросам изучения и сохранения истории семьи. В частности, участники Слета рассказали, как они хранят память о подвигах своих Героев, ставших частью Восточно-Прусской операции.

"Я впервые была на столь крупном слете в качестве участника. Сказать, что мне понравилось — это ничего не сказать! Меня переполняют положительные эмоции! Мне очень повезло с командой и тим-лидером, за время слета у меня появилось много новых приятелей и знакомых по всему миру. Я узнала много интересных фактов, касающихся штурма Кенигсберга. Программа была насыщенная, поэтому времени заскучать попросту не было. Сам Калининград мне безумно понравился, и я очень надеюсь, что прилечу туда вновь", — поделилась впечатлениями о слете Алина Никифорова.

В день 80-летия штурма Кенигсберга, участники мероприятия сопроводили памятные и праздничные события, приуроченные к значимой дате. Ранним утром добровольцы возложили цветы к памятнику 1200 гвардейцам, посвященному воинам 11-й Гвардейской армии РККА ВС СССР, погибшим при штурме города и крепости Кенигсберг в апреле 1945 года в ходе Великой Отечественной войны. Вместе с первыми лицами региона и представителями иностранных делегаций добровольцы почтили память погибших Героев минутой молчания.

Организаторами слета выступили всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и правительство Калининградской области при поддержке министерства молодежной политики Калининградской области, а также Ресурсного центра добровольчества Калининградской области.