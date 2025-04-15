Волонтеры Победы Самарской области стали участниками международного слета потомков-победителей "Внуки Победы. Калининград"

С 6 по 10 апреля в Калининграде состоялся международный слет потомков-победителей "Внуки Победы. Калининград". Это памятное мероприятие было приурочено к 80-летию штурма крепости Кенигсберг в рамках Восточно-Прусской стратегической наступательной операции и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Слет собрал вместе 100 потомков из 47 регионов России и зарубежных стран, успешно прошедших конкурсный отбор. Самарскую область представляли Надежда Роднова и Алина Никифорова.
"В процессе подготовки конкурсной заявки мне помогали родственники. Мои тети и дяди из разных городов помогали готовить материал о нашем дедушке Михаиле Ивановиче Крайнове. А когда мы увидели имя нашего Героя на стене памяти в Калининграде, то не смогли сдержать слез радости", — рассказала Надежда Роднова.
На протяжении трех дней потомки участников Восточно-Прусской операции посещали места боевой славы своих Героев, погружались в историю стратегической военной наступательной операции 1945 года, встречались с ветеранами Великой Отечественной войны.
"Благодаря моему дедушке — Михаилу Ивановичу Крайнову, в нашей семье хранится Медаль "За взятие Кенигсберга". Он редко делился военными историями, считая, что в войне нет ничего романтичного. Однако он с большой теплотой вспоминал о красоте природы Калининградской области и ее "соседок". Поэтому я всегда мечтала приехать и увидеть это своими глазами. Для меня быть "Внуком Победы" — очень значимое событие в жизни. Это замечательная возможность не только проявить свои волонтерские качества, но и узнать больше о Великой Победе, истории нашей страны и ее героях", — отметила Надежда Роднова.
В рамках мероприятий слета особое внимание было уделено обмену опытом по вопросам изучения и сохранения истории семьи. В частности, участники Слета рассказали, как они хранят память о подвигах своих Героев, ставших частью Восточно-Прусской операции.
"Я впервые была на столь крупном слете в качестве участника. Сказать, что мне понравилось — это ничего не сказать! Меня переполняют положительные эмоции! Мне очень повезло с командой и тим-лидером, за время слета у меня появилось много новых приятелей и знакомых по всему миру. Я узнала много интересных фактов, касающихся штурма Кенигсберга. Программа была насыщенная, поэтому времени заскучать попросту не было. Сам Калининград мне безумно понравился, и я очень надеюсь, что прилечу туда вновь", — поделилась впечатлениями о слете Алина Никифорова.
В день 80-летия штурма Кенигсберга, участники мероприятия сопроводили памятные и праздничные события, приуроченные к значимой дате. Ранним утром добровольцы возложили цветы к памятнику 1200 гвардейцам, посвященному воинам 11-й Гвардейской армии РККА ВС СССР, погибшим при штурме города и крепости Кенигсберг в апреле 1945 года в ходе Великой Отечественной войны. Вместе с первыми лицами региона и представителями иностранных делегаций добровольцы почтили память погибших Героев минутой молчания.
Организаторами слета выступили всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и правительство Калининградской области при поддержке министерства молодежной политики Калининградской области, а также Ресурсного центра добровольчества Калининградской области.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???