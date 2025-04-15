Уголовное дело Айвара Кинжабаева ушло в Ленинский районный суд Самары

В Ленинский районный суд Самары отправилось уголовное дело бывшего руководителя Территориального управления Росимущества по Самарской области Айвара Кинжабаева. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Его обвиняют по п. в, е ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Напомним, по версии следствия, с мая 2020 г. по июль 2021 г. чиновник незаконно провел сделку по продаже более чем 15 тыс. га земель в Кошкинском районе, находившихся в федеральной собственности. Участки перешли коммерческой структуре, подконтрольной иностранным собственникам, тогда как, согласно закону, земли сельхозназначения не могут отчуждаться в пользу иностранцев. Кроме того, часть участков являлась особо охраняемой природной территорией, которая вообще не подлежит приватизации.