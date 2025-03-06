Защита Айвара Кинжабаева не смогла добиться замены ареста более мягкой мерой пресечения

В среду, 5 марта, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление суда о продлении срока содержания под стражей бывшему руководителю Территориального управления Росимущества в Самарской области Айвару Кинжабаеву. Об этом сообщили в облсуде.

Напомним, Айвара Кинжабаева заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник незаконно провел сделку по продаже более чем 15 тыс. га земель в Кошкинском районе, находившихся в федеральной собственности. Участки перешли коммерческой структуре, подконтрольной заграничным собственникам, тогда как, согласно закону, земли сельхозназначения не могут отчуждаться в пользу иностранцев. Кроме того, часть участков являлась особо охраняемой природной территорией, которая вообще не подлежит приватизации.

7 февраля Октябрьский районный суд продлил экс-чиновнику срок содержания под стражей до 7 апреля включительно.

"Защитник обвиняемого обжаловал его в апелляционном порядке и просил рассмотреть вопрос об избрании более мягкой меры пресечения", - сообщили в Самарском областном суде.

Самарский областной суд 5 марта не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, постановление суда первой инстанции оставили без изменений.