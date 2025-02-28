Суд продлил арест Айвару Кинжабаеву до 7 апреля

Октябрьский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю Территориального управления Росимущества в Самарской области Айвару Кинжабаеву. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в суде.

Напомним, Айвара Кинжабаева заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник незаконно провел сделку по продаже более чем 15 тыс. га земель в Кошкинском районе, находившихся в федеральной собственности. Участки перешли коммерческой структуре, подконтрольной заграничным собственникам, тогда как, согласно закону, земли сельхозназначения не могут отчуждаться в пользу иностранцев. Кроме того, часть участков являлась особо охраняемой природной территорией, которая вообще не подлежит приватизации.

Кинжабаева отправили под стражу. Позже эту меру пресечения продлевали.

Теперь Октябрьский районный суд продлил арест на два месяца — до 7 апреля включительно.