Самарский облсуд согласился с продлением ареста Айвару Кинжабаеву

В четверг, 26 декабря, Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на продление срока содержания под стражей бывшему руководителю Территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева. Об этом сообщили в облсуде.

Напомним, Айвара Кинжабаева заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник незаконно провел сделку по продаже более чем 15 тыс. га земель в Кошкинском районе, находившихся в федеральной собственности. Участки перешли коммерческой структуре, подконтрольной заграничным собственникам, тогда как, согласно закону, земли сельхозназначения не могут отчуждаться в пользу иностранцев. Кроме того, часть участков являлась особо охраняемой природной территорией, которая вообще не подлежит приватизации.

Октябрьский районный суд Самары 2 декабря продлили Кинжабаеву срок содержания под стражей на два месяца, то есть по 7 февраля.

Самарский областной суд не нашел оснований для удовлетворения апелляционных жалоб.