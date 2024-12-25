В Самаре суд продлил срок содержания Айвара Кинжабаева под стражей

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Октябрьский районный суд 2 декабря удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей бывшему руководителю Территориального управления Росимущества в Самарской области Айвару Кинжабаеву, обвиняемому в превышении полномочий (п.п. "в, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ), на 2 месяца, а всего до 5 месяцев 29 суток, то есть до 7 февраля 2025 года. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.