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В Самаре суд продлил срок содержания Айвара Кинжабаева под стражей

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Октябрьский районный суд 2 декабря удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей бывшему руководителю Территориального управления Росимущества в Самарской области Айвару Кинжабаеву, обвиняемому в превышении полномочий (п.п. "в, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ), на 2 месяца, а всего до 5 месяцев 29 суток, то есть до 7 февраля 2025 года. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

В суде уточнили, что на данное постановление суда подана жалоба. Ее рассмотрят в Самарском областном суде.

Напомним, Айвара Кинжабаева заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник незаконно провел сделку по продаже более чем 15 тыс. га земель в Кошкинском районе, находившихся в федеральной собственности. Участки перешли коммерческой структуре, подконтрольной заграничным собственникам, тогда как, согласно закону, земли сельхозназначения не могут отчуждаться в пользу иностранцев. Кроме того, часть участков являлась особо охраняемой природной территорией, которая вообще не подлежит приватизации.

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