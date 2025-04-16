На острове Поджабный в Самаре зафиксировали вспышку лейкоза рогатого скота

В Самарском районе областного центра на острове Поджабный обнаружили вспышку лейкоза крупного рогатого скота (КРС). С 15 апреля здесь введен карантин. Соответствующий приказ опубликовал комитет ветеринарии Самарской области.

Вспышка лейкоза КРС была зафиксирована на одном из личных подсобных хозяйств, расположенных на ул. Дачной.

Территорию острова закрыли для посещения.

В соответствии с документом, в очаге болезни запрещены ввоз и вывоз восприимчивых животных, сельскохозяйственные ярмарки, выставки (аукционы) и другие мероприятия, связанные с перемещением восприимчивых животных.

"Ограничения устанавливаются до принятия решения об их отмене", - отмечается в тексте приказа.