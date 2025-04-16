На острове Поджабный в Самаре зафиксировали вспышку лейкоза рогатого скота

В Самарском районе областного центра на острове Поджабный обнаружили вспышку лейкоза крупного рогатого скота (КРС). С 15 апреля здесь введен карантин. Соответствующий приказ опубликовал комитет ветеринарии Самарской области.
Вспышка лейкоза КРС была зафиксирована на одном из личных подсобных хозяйств, расположенных на ул. Дачной.
Территорию острова закрыли для посещения.
В соответствии с документом, в очаге болезни запрещены ввоз и вывоз восприимчивых животных, сельскохозяйственные ярмарки, выставки (аукционы) и другие мероприятия, связанные с перемещением восприимчивых животных.
"Ограничения устанавливаются до принятия решения об их отмене", - отмечается в тексте приказа.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.