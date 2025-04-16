ФАС заинтересовалась компанией, скопировавшей товарный знак LADA у АвтоВАЗа

АвтоВАЗ подал жалобу в УФАС по Самарской области на "АвтоТюнингШоп", сообщив о схожих с товарным знаком "LADA" названиий, передает пресс-служба управления.
Антимонопольщики установили, что действия "АвтоТюнингШоп" могли ввести потребителей в заблуждение и причинить ущерб репутации бренда АвтоВАЗ. Отмечается, что реклама компании создавала ложное впечатление о связи с производителем автомобилей, что могло негативно сказаться на доверии потребителей.
В управлении возбудили административные дела в отношении компании и ее руководства.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.