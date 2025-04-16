ФАС заинтересовалась компанией, скопировавшей товарный знак LADA у АвтоВАЗа

АвтоВАЗ подал жалобу в УФАС по Самарской области на "АвтоТюнингШоп", сообщив о схожих с товарным знаком "LADA" названиий, передает пресс-служба управления.

Антимонопольщики установили, что действия "АвтоТюнингШоп" могли ввести потребителей в заблуждение и причинить ущерб репутации бренда АвтоВАЗ. Отмечается, что реклама компании создавала ложное впечатление о связи с производителем автомобилей, что могло негативно сказаться на доверии потребителей.

В управлении возбудили административные дела в отношении компании и ее руководства.