Мошенники списали с самарца 130 тыс. рублей за "билеты на спектакль"

В Самаре 26-летнему мужчине, работающему концертмейстером, в интернете написал неизвестный и предложил посетить спектакль в одном из городских театров, передает ГУ МВД по Самарской области.
Мужчина согласился, и аферист предоставил потерпевшему ссылку на сайт, где любитель искусства ввел данные своей банковской карты. У него списали 130 тыс. рублей, а после снятия денег "кассир театра" перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы