Мошенники списали с самарца 130 тыс. рублей за "билеты на спектакль"

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В Самаре 26-летнему мужчине, работающему концертмейстером, в интернете написал неизвестный и предложил посетить спектакль в одном из городских театров, передает ГУ МВД по Самарской области.