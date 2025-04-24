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Преступления Происшествия

Дело школьника, подозреваемого в сексуальном насилии над учениками самарского лицея, отправлено в суд

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Советский районный суд Самары направлено уголовное дело в отношении старшеклассника лицея "Престиж". 

Напомним, что 17-летний учащийся лицея обвиняется по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с применением насилия к гражданам), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего потерпевшего), п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц).

По словам свидетелей, около года старшеклассник издевался над двумя учениками восьмого класса. А 15 ноября 2024 г. подозреваемый в туалете учебного заведения, в присутствии других учеников, схватив подростка за голову, удерживая, демонстративно произвел в его сторону движения, унижающие достоинство человека.

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу и оно направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. 

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