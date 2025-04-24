Дело школьника, подозреваемого в сексуальном насилии над учениками самарского лицея, отправлено в суд

В Советский районный суд Самары направлено уголовное дело в отношении старшеклассника лицея "Престиж".
Напомним, что 17-летний учащийся лицея обвиняется по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с применением насилия к гражданам), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего потерпевшего), п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц).
По словам свидетелей, около года старшеклассник издевался над двумя учениками восьмого класса. А 15 ноября 2024 г. подозреваемый в туалете учебного заведения, в присутствии других учеников, схватив подростка за голову, удерживая, демонстративно произвел в его сторону движения, унижающие достоинство человека.
Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу и оно направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы