Самарские таможенники остановили контрабанду товаров двойного назначения

Сотрудники Самарской таможни возбудили уголовное дело по факту контрабанды.
На МАПП "Сагарчин" в Оренбургской области в остановленной для проверки машине обнаружили 80 панорамных масок и 300 комбинированных фильтров "Бриз-3001". У водителя, следовавшего в Кыргызстан, не было документов на этот товар.
При этом маски и фильтры признаны товарами двойного назначения, которые могут использовать при создании химического оружия.
По версии правоохранителей, владелец фирмы-отправителя решил не оформлять лицензию ФСТЭК на вывоз подобных товаров за границу.
В отношении директора московской фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда товаров двойного назначения").
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы