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Самарские таможенники остановили контрабанду товаров двойного назначения

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарской таможни возбудили уголовное дело по факту контрабанды.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

На МАПП "Сагарчин" в Оренбургской области в остановленной для проверки машине обнаружили 80 панорамных масок и 300 комбинированных фильтров "Бриз-3001". У водителя, следовавшего в Кыргызстан, не было документов на этот товар.

При этом маски и фильтры признаны товарами двойного назначения, которые могут использовать при создании химического оружия.

По версии правоохранителей, владелец фирмы-отправителя решил не оформлять лицензию ФСТЭК на вывоз подобных товаров за границу.

В отношении директора московской фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда товаров двойного назначения").

Гид потребителя

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