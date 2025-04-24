Самарские таможенники остановили контрабанду товаров двойного назначения

Сотрудники Самарской таможни возбудили уголовное дело по факту контрабанды.

На МАПП "Сагарчин" в Оренбургской области в остановленной для проверки машине обнаружили 80 панорамных масок и 300 комбинированных фильтров "Бриз-3001". У водителя, следовавшего в Кыргызстан, не было документов на этот товар.

При этом маски и фильтры признаны товарами двойного назначения, которые могут использовать при создании химического оружия.

По версии правоохранителей, владелец фирмы-отправителя решил не оформлять лицензию ФСТЭК на вывоз подобных товаров за границу.

В отношении директора московской фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда товаров двойного назначения").