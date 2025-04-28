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ДТП Происшествия

В Самаре в результате ДТП с опрокидыванием авто пострадали два пенсионера

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 27 апреля, в 12:40 в Красноглинском районе 66-летний водитель Renault Duster, двигался по ул. Школьная в районе дома № 575 СНТ "Жигули" с. Задельное при совершении левого поворота создал помеху для движения Lada Kalina.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

74-летний водитель отечественного автомобиля во избежание столкновения предпринял изменение траектории движения влево и допустил наезд на препятствие в виде бетонного блока (расположенного вне проезжей части) с последующим опрокидыванием. 

Водитель Kalina и его пассажир  — 76-летняя женщина, госпитализированы.

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