В Самаре в результате ДТП с опрокидыванием авто пострадали два пенсионера

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В воскресенье, 27 апреля, в 12:40 в Красноглинском районе 66-летний водитель Renault Duster, двигался по ул. Школьная в районе дома № 575 СНТ "Жигули" с. Задельное при совершении левого поворота создал помеху для движения Lada Kalina.

Фото: ГУ МВД по Самарской области