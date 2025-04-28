В Самаре в результате ДТП с опрокидыванием авто пострадали два пенсионера

В воскресенье, 27 апреля, в 12:40 в Красноглинском районе 66-летний водитель Renault Duster, двигался по ул. Школьная в районе дома № 575 СНТ "Жигули" с. Задельное при совершении левого поворота создал помеху для движения Lada Kalina.
74-летний водитель отечественного автомобиля во избежание столкновения предпринял изменение траектории движения влево и допустил наезд на препятствие в виде бетонного блока (расположенного вне проезжей части) с последующим опрокидыванием.
Водитель Kalina и его пассажир — 76-летняя женщина, госпитализированы.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!