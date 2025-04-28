Самарский пенсионер потерял около 4 млн рублей по вине мошенников

В полицию Самары обратился 78-летний местный житель, который пожаловался, что у него похитили 3,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине позвонил неизвестный якобы из ЦБ РФ и убедил, что с его банковского счета пытаются снять деньги. Для их сохранности нужно было оформить срочный перевод на "безопасный счет", что пенсионер и сделал.

После этого незнакомец перестал выходить на связь, и мужчина понял, что стал жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело.