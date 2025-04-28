Самарский пенсионер потерял около 4 млн рублей по вине мошенников

В полицию Самары обратился 78-летний местный житель, который пожаловался, что у него похитили 3,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Мужчине позвонил неизвестный якобы из ЦБ РФ и убедил, что с его банковского счета пытаются снять деньги. Для их сохранности нужно было оформить срочный перевод на "безопасный счет", что пенсионер и сделал.
После этого незнакомец перестал выходить на связь, и мужчина понял, что стал жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы