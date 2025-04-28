Самарская область впервые представляет стенд на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия"

Делегация Самарской области принимает участие в Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте.

Республика Узбекистан остается стратегически важным торгово-экономическим партнером для Самарской области, занимая одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров региона и второе место по объему экспорта.

В Самарской области укреплению экономики, промышленности, росту инвестиций, сотрудничеству с дружественными странами уделяется особое внимание. Поддержка предприятий, работающих в сфере автомобилестроения, машиностроения, химии, нефтепереработки, металлургии, АПК, а также авиационно-космического сектора, — один из ключевых приоритетов в работе регионального правительства. Наиболее актуальные вопросы, которые поднимают руководители и коллективы предприятий региона, выносятся на обсуждение и для дальнейшего принятия решений на заседания комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность". Ее возглавляет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Важно отметить, что участие региона в крупнейшей Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте, позволит не только презентовать свои передовые технологии и разработки, но и укрепить, наладить новые контакты с потенциальными партнерами из Узбекистана.

Так, в рамках деловой программы выставки уже прошли встречи между представителями власти и бизнеса. В ходе переговоров определены ключевые направления сотрудничества и подписаны ряд партнерских соглашений.

Торгово-промышленные палаты Республики Узбекистан и Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической сфере и промышленном туризме. Также планируется подписание ряда соглашений между предприятиями Узбекистана и Самарской области: ООО POWER EQUIPMENT (Республика Узбекистан) и ООО "БГС", УП "Автомобильно-дорожный научно-исследовательский институт" (Республика Узбекистан) и ОАО "Завод Продмаш".

Впервые на выставке Самарская область демонстрирует свой собственный стенд, представляющий широкий спектр достижений промышленного комплекса региона. Посетители могут ознакомиться с передовыми решениями в машиностроении, станкостроении и электротехнической отрасли.

АО "АвтоВАЗ" представляет новый автомобиль Lada Iskra, торжественный запуск которого состоялся в Тольятти 19 апреля при участии Министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и президента АО "АвтоВАЗ" Максима Соколова.

Самарский производитель сельскохозяйственной техники "Пегас-Агро" демонстрирует новую модель опрыскивателя "Туман"; "Станкостроительная компания "СТАРК" — автоматический трубогибочный станок. Панели чистых помещений для операционного блока, реанимаций со встроенным центром управления операционной, а также медицинскую консоль собственного производства представляет компания "АнтенМед".

Российский лидер электротехнического оборудования "Электрощит Самара" демонстрирует макет мобильной станции типа МПС — СЭЩ на базе полуприцепа и саней, а также макет комплексного предложения "Акрон Холдинг" для нефтяных месторождений.

Генеральный директор завода "Электрощит Самара" Дмитрий Куприянов отметил, что участие в выставке имеет для компании стратегическое значение.

"Мы видим большой потенциал в развитии сотрудничества со странами Центральной Азии и готовы предложить нашим партнерам передовые решения для энергетической отрасли. "Электрощит Самара" обладает необходимым опытом и компетенциями для реализации масштабных проектов по обеспечению надежного и эффективного электроснабжения в регионе", — отметил Дмитрий Куприянов.

Кроме того, на стенде Самарской области можно познакомиться с достижениями в сфере беспилотных авиационных систем. Компания "Транспорт будущего" представляет современный агродрон. Российский разработчик и производитель аналитического оборудования — Научно-техническая фирма БАКС — привезла на выставку свои хроматографы и газоанализаторы.

"Участие Самарской области в "ИННОПРОМ. Центральная Азия" полностью соответствует главной задаче выставки — расширению промышленного сотрудничества со странами региона и налаживанию контактов между предприятиями и государственными органами, — отметил глава делегации, министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. — Подтверждением тому служит значительный рост внешнеторгового оборота между Самарской областью и Республикой Узбекистан. В 2024 году он увеличился на 86,4% по сравнению с 2023 годом. И экспорт из Самарской области в Узбекистан вырос в два раза".

Самарская область поставляет в Республику Узбекистан минеральное топливо, электрические машины и оборудование, жиры и масла животного и растительного происхождения, оборудование и механические устройства, пластмассы и изделия из них, а также другие товары.