Самарские следователи возбудили дело по факту массовой драки в областном центре

СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ) по информации из соцмедиа, сообщает пресс-служба ведомства.
В социальных сетях появилось видео массовой драки, произошедшей в ночь с 1 на 2 мая на Московском шоссе.
"В настоящее время следователи СКР устанавливают все обстоятельства и участников произошедшего", - уточнили в ведомстве.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы