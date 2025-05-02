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Преступления Происшествия

Самарские следователи возбудили дело по факту массовой драки в областном центре

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ) по информации из соцмедиа, сообщает пресс-служба ведомства.

В социальных сетях появилось видео массовой драки, произошедшей в ночь с 1 на 2 мая на Московском шоссе.

"В настоящее время следователи СКР устанавливают все обстоятельства и участников произошедшего", - уточнили в ведомстве.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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