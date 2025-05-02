Самарские следователи возбудили дело по факту массовой драки в областном центре

СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ) по информации из соцмедиа, сообщает пресс-служба ведомства.

В социальных сетях появилось видео массовой драки, произошедшей в ночь с 1 на 2 мая на Московском шоссе.

"В настоящее время следователи СКР устанавливают все обстоятельства и участников произошедшего", - уточнили в ведомстве.