Специальная программа страхования автомобилей CHERY при оформлении лизинга в CARCADE

Компания CARCADE совместно с партнёром "ВСК" предлагают специальные условия страхования всего модельного ряда марки CHERY: при финансировании предоставляется акционный тариф на полис Каско.

В рамках программы клиентам CARCADE доступен единый тариф на полное Каско без применения франшизы, составляющий 2,1% от стоимости транспортного средства. Тариф распространяется на весь модельный ряд CHERY, доступный к приобретению на территории РФ. Так, например, при оформлении лизинга на модель TIGGO 9 за 4,75 млн рублей страховая премия составит 99 750 рублей, а при оформлении лизинга на CHERY TIGGO 7L стоимостью 2,78 млн рублей страховая премия составит 58 380 рублей. Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — для многолетнего полиса страхования второй и последующие годы страховая премия первого года сохраняется без изменений. Оплату по полису можно будет включить в ежемесячные платежи по лизинговому графику. Полный перечень доступных к приобретению транспортных средств можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как регистрация ТС в ГИБДД, продлённая гарантия, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге. Также доступны широкие параметры для настройки сделки: аванс от 5%, срок от 6 до 60 месяцев, равные, убывающие, сезонные или гибкие графики платежей.

За индивидуальным графиком и подбором ТС обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.