Полиция нашла мужчину, которого искали за "нападение на ребенка" в гаражах

Правоохранительные органы разбираются в ситуации, которая произошла в Сызрани. В четверг, 15 мая, появилось сообщение о том, что якобы в городе мужчина напал на ребенка с ножом, утащил в гаражи и "залил перцем".

В соцсетях публиковалась и ориентировка на мужчину. Среди особых примет сообщалось о "пятидневной небритости" и "очках для зрения в прямоугольной оправе с прозрачными стеклами".

По информации источников Волга Ньюс, полицейские уже нашли мужчину. По одной из предварительных версий, произойти могло примерно следующее. Еще некоторое время назад учащийся средней школы вступил в словесный конфликт с "мужчиной в очках", когда тот гулял со своим ребенком. На днях этот же мужчина шел по своим делам и увидел того же школьника. По данным источника, мужчина подозвал молодого человека с вопросом: "Это ты меня послал тогда?" и стал объяснять, что себя так вести нельзя. Далее молодой человек достал некий предмет, возможно отвертку, и начал бороться с мужчиной. Последний брызнул в парня из перцового баллончика и ретировался. Сейчас все участники конфликта установлены, проводится проверка и уточняются все детали произошедшего.