Для подготовки празднования 450-летия Самары создадут организационный комитет

Для подготовки к проведению празднования 450-летия Самары в 2036 г. создадут региональный организационный комитет. Соответствующий указ подписал вице-губернатор Самарской области Михаил Смирнов.

Возглавит работу комитета губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Среди основных целей оргкомитета: выработка предложений по подготовке к празднованию 45-летия Самары, организация мероприятий по подготовке к нему, а также обеспечение взаимодействия всех сторон, занимающихся подготовкой празднования.

Заседания комитета будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Напомним, Вячеслав Федорищев в ноябре прошлого года анонсировал запуск инициативы "Самара-450" — к 450-летию Самары, которое будет отмечаться в 2036 году. Она включает несколько проектов, направленных на борьбу с коррупцией, создание системы управления инфраструктурой, повышение эффективности госуправления, развитие науки и т. д.