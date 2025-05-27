Для подготовки празднования 450-летия Самары создадут организационный комитет

Для подготовки к проведению празднования 450-летия Самары в 2036 г. создадут региональный организационный комитет. Соответствующий указ подписал вице-губернатор Самарской области Михаил Смирнов.
Возглавит работу комитета губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Среди основных целей оргкомитета: выработка предложений по подготовке к празднованию 45-летия Самары, организация мероприятий по подготовке к нему, а также обеспечение взаимодействия всех сторон, занимающихся подготовкой празднования.
Заседания комитета будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Напомним, Вячеслав Федорищев в ноябре прошлого года анонсировал запуск инициативы "Самара-450" — к 450-летию Самары, которое будет отмечаться в 2036 году. Она включает несколько проектов, направленных на борьбу с коррупцией, создание системы управления инфраструктурой, повышение эффективности госуправления, развитие науки и т. д.
Последние комментарии
С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.