В Отрадном в больницу попал пожилой водитель, съехавший в кювет

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В пятницу, 13 июня, в 12:35 в Отрадном 72-летний водитель за рулем Chevrolet Niva пострадал, угодив в ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области