Жителя Самарской области обвиняют в мошенничестве с социальным контрактом

Прокуратура Ставропольского района Самарской области утвердила обвинение по уголовному делу 34-летнего местного жителя. Ему вменяют мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии обвинения, 24 ноября 2023 г. мужчина заключил социальный контракт на покупку товаров для индивидуальной предпринимательской деятельности — штукатурных работ. Он получил 350 тыс. рублей. Вот только позже обвиняемый не предоставил отчет и чеки о выполнении программы соцадаптации и о расходах на приобретение товаров.

Во время следствия он выплатил часть суммы ущерба — 200 тыс. рублей. Уголовное дело направили в Ставропольский районный суд.