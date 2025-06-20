Жителя Самарской области обвиняют в мошенничестве с социальным контрактом

Прокуратура Ставропольского района Самарской области утвердила обвинение по уголовному делу 34-летнего местного жителя. Ему вменяют мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии обвинения, 24 ноября 2023 г. мужчина заключил социальный контракт на покупку товаров для индивидуальной предпринимательской деятельности — штукатурных работ. Он получил 350 тыс. рублей. Вот только позже обвиняемый не предоставил отчет и чеки о выполнении программы соцадаптации и о расходах на приобретение товаров.
Во время следствия он выплатил часть суммы ущерба — 200 тыс. рублей. Уголовное дело направили в Ставропольский районный суд.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы