В Красноглинском районе Самары в озере утонул мужчина

В четверг, 10 июля, в 22:16 на озере Белое в Красноглинском районе Самары утонул 40-летний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Спасатели поисково-спасательной службы Самарской области извлекли погибшего из воды", - отмечается в сообщении.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.