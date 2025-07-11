В Красноглинском районе Самары в озере утонул мужчина

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В четверг, 10 июля, в 22:16 на озере Белое в Красноглинском районе Самары утонул 40-летний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.