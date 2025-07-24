В Самарской школе работник получил тяжкие травмы

В Самаре оштрафовали директора школы, в которой пострадал сотрудник. Об этом сообщает региональная прокуратура.

ЧП произошло в школе "Кадет" №95. В одном из кабинетов протекла крыша, и заведующий хозяйством по указанию администрации школы отключал электрощит от питания. При этом он получил удар током, упал со стремянки и ударился об пол головой и плечом. В результате работник получил тяжкие травмы.

Прокуратура Кировского района начала проверку. По мнению надзорного ведомства, к несчастному случаю привело нарушение трудового законодательства - руководство школы допустило к работе человека без обучения правилам электробезопасности.

В связи с этим возбудили административное дело, и должностное лицо оштрафовали на 5 тыс. рублей. После этого администрация школы провела обучение по электробезопасности заведующего хозяйством и внеплановый инструктаж по охране труда для всех работников.