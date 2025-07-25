Скутерист из Тольятти попал в больницу, въехав в автомобиль

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В Центральном районе Тольятти в четверг, 24 июля, в 19:30 44-летний мужчина на скутере Sonlink на 1 км Санчелеевского шоссе, двигаясь по обочине, столкнулся с Lada Kalina, которая поворачивала направо.

Фото: ГУ МВД по Самарской области