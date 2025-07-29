В Тольятти будут судить нерадивого юного водителя, отправившего пассажирку на больничную койку

В Автозаводский районный суд Тольятти отправили уголовное дело 19-летнего местного жителя, устроившего ДТП. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В мае 2024 г. парень, не имеющий водительского удостоверения, сел за руль Lada Priora пьяным. На ул. Революционной он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате пострадала 19-летняя пассажирка. Она получила тяжелую травму шейного отдела позвоночника.